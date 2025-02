Gemito – L’arte d’ ‘o pazzo a Santa Maria Capua Vetere

- pubblicità -

“Così divenne pazzo.”

Antimo Casertano descrive lo spettacolo che sarà in scena il 2 Febbraio da Henna -Teatro e Arte. Insieme a lui in scena ci sarà la sua compagna di vita, Daniela Ioia, nota al grande pubblico per i ruoli di Rosa in Un Posto al Sole, di Armida ne Il sindaco del Rione Sanità e Tiziana in Gomorra.



“Gemito – L’arte d’ ‘o pazzo” è la storia di Vincenzo Gemito, uno scultore tra i pilastri dell’800 napoletano, abbandonato alla nascita alla ruota degli esposti.

Una vita tormentata e ossessionata dalla continua ricerca della perfezione e dal maniacale tentativo di lavorare non per la conquista del successo ma per la conquista della verità.

Cosa porta alla rovina, cosa ci spinge al blocco emotivo, psichico e professionale? Fare arte, oggi, è un lavoro? Quanto il lavoro dell’artista influisce sulle scelte personali e familiari?

Quanto spesso non riusciamo più a ritrovare noi stessi, a dare un senso concreto all’arte, alla professione, al proprio lavoro?

La compagnia Teatro Insania con Gemito ha attraversato rinomate realtà teatrali, tra cui il Campania Teatro Festival, il Teatro Bellini di Napoli e ora arriva a Santa Maria Capua Vetere (CE), da Henna – Teatro e Arte

Testo e regia: Antimo Casertano

Con Antimo Casertano, Daniela Ioia, Luigi Credentino e Ciro Giordano Zangaro

Progetto grafico e illustrazioni: Angelo Rauso.

Domenica 2 Febbraio ore 18:00.

Presso Henna – Teatro e Arte, Via G. Amendola 16, Santa Maria Capua Vetere (CE) (nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria).

Link biglietti online https://oooh.events/evento/gemito-larte-d-o-pazzo-henna-teatro-e-arte-biglietti/

I posti sono limitati, dunque la prenotazione è obbligatoria.

Prenota al 327 0148209 – 347 9625074

oppure tramite la mail info.hennateatroearte@gmail.com