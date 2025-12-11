Grande successo per il Fringe Festival Napoli al Teatro Teder

- pubblicità -

Il Fringe Festival Napoli ha confermato ancora una volta la sua vocazione di palcoscenico privilegiato per la scoperta e la valorizzazione dei nuovi talenti.

La serata di ieri al Teatro dedicata alle arti performative ha registrato un grande successo di pubblico e di entusiasmo, trasformando l’evento in un vero e proprio inno alla creatività partenopea.

Sul palco si sono alternati giovani attori e attrici che hanno dimostrato talento, presenza scenica e capacità interpretativa fuori dal comune: Salvatore Belardo, Angela Rita Carbone, Federico Cautiero, Angela D’Auria, Alessandra De Luca, Davide De Luca, Sara De Luca, Francesca Fiore, Marco Guida, Paolo Maria Mazza, Sara Milone, Daniele Novelli, Martina Oliva, Marika Parcesepe, Alessandra Ventimiglia, Andrea Vincenzo Verde e Luigi Zeno.

Le loro performance, tra letture, monologhi e momenti di teatro contemporaneo, hanno saputo emozionare e coinvolgere il pubblico, offrendo uno spaccato autentico della nuova scena artistica napoletana.

La serata è stata impreziosita dalla suite “Napoli si gira”, parte del progetto #NA2500 promosso dal Comune di Napoli e sostenuto da CinemaFiction di Antonio Acampora e Armando Ciotola. Un viaggio che ha intrecciato memoria storica, cultura visiva e narrazione teatrale, celebrando il legame profondo tra Napoli e il cinema.

A guidare lo spettacolo, la sensibilità e l’esperienza di Antonella Stefanucci, che ha accompagnato il pubblico in un percorso emozionale capace di unire passato, presente e futuro della città.

Il Fringe Festival Napoli si conferma così come uno degli appuntamenti culturali più dinamici del territorio, capace di unire tradizione e innovazione, dando visibilità concreta alle nuove generazioni di artisti e rafforzando il dialogo tra teatro, cinema e comunità.

Applausi convinti e partecipazione calorosa hanno suggellato una serata che resterà nella memoria come un grande successo e un segno tangibile della vitalità culturale di Napoli.