Happy Sad Birthday al Teatro Serra

Al Teatro Serra di Napoli debutta “Happy Sad Birthday” feroce critica al mondo moderno e alle sue relazioni alienanti, svuotate di senso e di verità dai social media. Un sordo grido di solitudine scritto, diretto e interpretato da Gianluca d’Agostino per “Le false partenze”. Aiuto regia, Rossella Amato. Dall’11 al 13 aprile (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00) a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: teatroserra@gmail.com, 347.8051793.

Dennis compie 40 anni. È Ferragosto ed è solo in una città semideserta per le vacanze estive, in gara con i nati nel suo stesso giorno a chi riceve più notifiche di augurii: “hai scelto un giorno davvero sfigato per sbucare fuori Dennis” dice un messaggio appena arrivato. Trascorrerà così l’intera giornata, spiando le vite degli altri in apparenza leggere e libere dall’incolmabile vuoto che avverte alimentando in lui un disagio esistenziale, mentale ed emotivo sempre più profondo. Ma riceverà uno strano pacco regalo da un mittente anonimo. Un monologo a metà tra il flusso di coscienza e il dialogo interiore, che mescola con agilità registro comico e tragico per indagare il modo in cui viviamo i rapporti interpersonali: filtrati e appiattiti dalla rete. Per alcuni una gabbia psicologica, una prigione di narrazioni edulcorate alle quali si cerca di aderire, riproducendo meccanismi di falsità che conducono inesorabilmente all’infelicità mentre, chi ci osserva si adegua al processo di omologazione: tristi dentro, felici e sorridenti fuori. In questa dipendenza versa anche il protagonista della vicenda. Solo in casa, incapace di strapparsi il telefono dalle mani, persino nel giorno del proprio compleanno, alla ricerca di quel calore, di quelle attenzioni che potrebbe trovare, se solo alzasse la testa e uscisse di casa.

“Happy Sad Birthday”

scritto diretto e interpretato da Gianluca d’Agostino

aiuto regia, Rossella Amato

produzione, Le false partenze

Venerdì 11 aprile 2025, ore 21:00

Sabato 12 aprile 2025, ore 19:00

Domenica 13 aprile 2025, ore 18:00

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793

YouTube: https://youtu.be/MpBGyqF3_Vg