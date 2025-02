HH – Heinrich Himmler i semi dello sterminio al TIN-Teatro Instabile Napoli

- pubblicità -

HH – Heinrich Himmler i semi dello sterminio è la pièce teatrale tratta dalla “Trilogia del Male” di Antonio Masullo (Argento Vivo Edizioni) che va in scena il 28 febbraio alle 20.00 al Tin-Teatro Instabile Napoli.

Lo spettacolo, interpretato e diretto da Gianni Sallustro, racchiude i tre testi dell’autore sull’Olocausto e l’esoterismo nazista: “Shoah-La cintura del Male”, “Mafalda di Savoia-La perla di Buchenwald – I sette giorni” e “Maria Orsic – L’ultima verità del Male – Diario di una medium nazista”.

Nello spettacolo Sallustro interpreta tre personaggi storici chiave: Adolf Hitler, il colonnello Claus Schenk von Stauffenberg ed Heinrich Himmler, Ministro degli Interni del Terzo Reich e comandante delle SS.

“Lo spettacolo – dice il regista Sallustro – è diviso in tre blocchi. In ognuno di questi blocchi saranno protagonisti i tre personaggi, generati dal nazismo, che possono essere considerati “mostri” non solo in senso fisico, ma anche ideologico e morale. Questi mostri incarnano le atrocità che hanno portato ad uno dei periodi più bui della storia. Sarà proprio Masullo a commentare le loro gesta”.

Si tratta di un’indagine analitica e accurata della loro dimensione psicologica, umana e spirituale. Un viaggio nel “viaggio” verso se stessi, nella perenne alternanza fra Storia e Memoria, scoperto e celato, detto e non detto.

In scena Antonio Masullo che da narratore spinge i tre personaggi a dire e a rivelare, le motivazioni reali dello sterminio degli ebrei e delle concause scatenanti.

L’Olocausto visto e interpretato nella sua oramai acclarata chiave esoterica e, altresì, in modalità indagatoria verso chi quell’olocausto lo ha perpetrato o subito. Un’analisi comparata, con quanto sta accadendo oggi nel mondo, in uno scenario fra massacro e/o genocidio. Una performance teatrale contestualizzata con l’attualità degli eventi bellici del presente.

In scena anche gli attori dell’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema: Francesca Fusaro, Tommaso Sepe, Vincenza Granato, Roberta Porricelli, Noemi Iovino, Maria Crispo, Stefania Vella, Lea Romano, Alessandro Cariello.

Il Trilogy Tour 25 vedrà Masullo in giro per l’Italia in molte città quali Milano, Roma, Crotone, Lecce, Torino, Bologna etc.

Nel mese di aprile sarà pubblicato in lingua spagnola l’ultimo testo della trilogia, concernente la figura emblematica della medium nazista Maria Orsic, peraltro già tradotto in inglese nel 2024 e presentato a Soho – Londra, nel luglio 2024; il testo in spagnolo sarà presentato a Madrid e a Barcellona.