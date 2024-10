Hula Hoop in Sala Assoli sabato 19

- pubblicità -

Un’esplosione di talento ed energia accenderà la Sala Assoli di Napoli sabato 19 ottobre 2024 alle ore 20.30 con il Gala Show del Naples Hula Hoop Gathering 2024. Artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Jade Nicholson (Jane Fondle), Emma Kerr, Margaux Braibant, Fernanda Martinez Sumano, Christopher Gogler, Hannah Gease e i talenti italiani Maria Laura Annunziata (Mariloop), Federica Pennetta e Serena Gianoglio, daranno vita a uno spettacolo che fonde abilità fisica e ricerca artistica. A completare il cast, le esibizioni di performer partenopei che prenderanno parte al workshop in programma nella manifestazione.

Il Gala Show è parte di un programma di tre giorni di workshop e spettacoli che si svolgeranno a Napoli dal 18 al 20 ottobre. Info e prenotazioni: 345 467 9142 – assoli@casadelcontemporaneo.it Costo del biglietto €18,00 per l’intero e €15,00 per le riduzioni destinate a under 30, over 65 ed enti convenzionati.

Gli artisti che parteciperanno all’evento porteranno in scena anni di esperienza, ricerca creativa e abilità fisiche con performance che spaziano dalla danza all’object manipulation, offrendo al pubblico un’esperienza ricca di espressività e innovazione. Emma Kenna alternerà momenti di alta artisticità a spunti comici, rendendo lo spettacolo coinvolgente e divertente. L’evento è organizzato da Maria Laura Annunziata, che ha saputo riunire talenti internazionali e locali per creare una serata unica nel suo genere.

Le performance includeranno brani iconici come Jump di Kriss Kross e de le Pointer Sisters su cui si esibità Jade Nicholson, Night Train dei Reverent Juke sarà spunto creatico per Margaux Braibant, e Money di Leikeli47 sarà accompagnato dall’esibizione di Christopher Gogler. Altri momenti musicali vedranno Fernanda Martinez Sumano danzare sulle note di Pantera Mambo de La 33, mentre Hannah Gease porterà in scena Our Hearts Of Ruin di Blue Sky Black Death. Anche gli artisti italiani contribuiranno con selezioni uniche: Maria Laura Annunziata si esibirà su ET di Katy Perry, Federica Pennetta su Autumn Embrace di Peter Gundry e Serena Gianoglio su pezzi tratti dal Carnival of the Animals di Camille Saint-Saëns.