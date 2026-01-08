I Natali, domenica 11 a La Santissima (ex Ospedale Militare)

- pubblicità -

La compagnia B.E.A.T Teatro, nell’ambito della rassegna “Altri Natali”, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, presenta lo spettacolo “I Natali”, in scena domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18.00 presso la Sala Affreschi de La Santissima – Community Hub, in vico Trinità delle Monache a Napoli.

“I Natali” è uno spettacolo che esplora la terza età con delicatezza e profondità, promuovendo una riflessione collettiva sulla cura dell’anziano. Attraverso le storie di Franca, Fischio e Giuseppe si intrecciano tre Natali simbolici: pane e lavoro, casa e famiglia, memoria e sogno. Il palco diventa casa, rifugio e specchio del passato, dove le anime anziane rivivono i propri ricordi. Il progetto crea un ponte tra generazioni, affrontando temi come la solitudine, la demenza e l’Alzheimer, oltre a valorizzarne il ritmo lento dell’età senile come spazio di ascolto e amore. “I Natali” è un invito a riconoscere la vecchiaia come parte integrante della vita, stimolando dialogo, empatia e partecipazione civica.

Il progetto nasce con la collaborazione di AIMA Napoli Onlus, attraverso una serie di incontri presso la sede di Pozzuoli nell’ambito del modello “Aima…amiamoci”, per comprendere meglio il mondo over e il supporto associativo dato a pazienti e caregiver e per valorizzare e concretizzare la rete di collaborazioni fra realtà artistiche e realtà sociali del territorio.

LA COMPAGNIA

B.E.A.T. Teatro, riconosciuta nel 2025 dal MIC come impresa di produzione teatrale under 35, nasce nel 2017 da un’idea dell’attore e regista Gennaro Maresca con Fabio Casano, drammaturgo e attore che collabora con il Teatro del Borgo di Milano. I due fondatori iniziano la loro collaborazione percorrendo fin dal primo momento un percorso di ricerca di un linguaggio che avvicini il pubblico, adattando storie dalla letteratura classica e proponendo soggetti originali e tematiche che fanno parte della vita di tutti, con l’intento di creare il luogo di unione tra gli uomini. Tra gli spettacoli prodotti: “Youth/Giovani” (vincitore come miglior spettacolo nelle rassegne UT.35 festival – I Ed. e Sipari d’Emergenza – V ed.), “Dramma nell’aria da Jules Verne” (selezionato per Milano OFF F.I.L. Festival – II Ed. e Avignon Le OFF 2018), “Patroclo e Achille” (selezionato per Circle Festival del Nuovo Teatro Sanità – con il sostegno di MIBAC e SIAE per l’iniziativa “Sillumina”), “La Vacca” di Elvira Buonocore (vincitore del Premio alle arti sceniche Dante Cappelletti tuttoteatro.org e del Premio Presente Futuro del Teatro Libero di Palermo) e “Queen bidet” (selezionato per il Napoli Fringe Festival 2025).