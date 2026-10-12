Il Berretto a sonagli di Pirandello apre la stagione al Teatro Tram

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La Stagione 2026/2027 del TRAM si apre con Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello, per la regia di Titti Nuzzolese, con Antonio D’Avino, Dolores Gianoli e Francesco Barra. Lo spettacolo va in scena al TRAM dal 16 ottobre all’1 novembre 2026 per tre weekend consecutivi.

Il berretto a sonagli continua a parlarci. A più di cent’anni di distanza dal debutto, il suo tema è ancora attuale: il chiacchiericcio, la preoccupazione per quello che la gente potrebbe pensare.

Un tempo era il mormorio dietro le porte, oggi sono i social e le chat, dove basta un attimo perché il giudizio diventi un macigno. Restano attuali anche i personaggi, con il bisogno di non scostarsi da ciò che gli altri si aspettano e la paura di mostrare idee o modi di vivere che sembrano fuori dalla norma.

Per Titti Nuzzolese, regista dello spettacolo, “questi personaggi, leggendoli nella loro essenza, non danno mai la sensazione di appartenere a un passato che non esiste. L’uomo cambia costume e argomenti, ma inciampa sempre nelle stesse debolezze e paure. I testi di Pirandello obbligano lo spettatore a guardarsi allo specchio e a domandarsi: fino a che punto siamo disposti a mentire a noi stessi pur di non far suonare i nostri sonagli davanti agli altri?”.

La trama

Al centro della trama c’è il personaggio di Beatrice che, convinta che il marito la tradisca con la moglie dello scrivano, vuole far scoppiare lo scandalo pubblico. Ciampa, lo scrivano, mette in guardia la donna, cercando di farle capire che a volte, per salvare le apparenze, è meglio far finta di niente e “girare la corda civile” nel cervello. Altrimenti, si finisce per dover girare la corda della follia e mettersi in testa il berretto a sonagli.

In scena, accanto ai tre protagonisti, si alternano Rossella Capobianco, Rossella Corporente, Gianmarco Maiolini, Carolina Napolitano, Silvia Nardi, Salvatore Piacentino, Antonio Zagari, Luca Zingone. Le scenografie sono a cura del Corso di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, sotto la guida della professoressa Gilda Cerullo. I costumi sono a cura di Valeria Malpeso, il disegno luci è di Tommaso Vitiello. Lo spettacolo è una nuova produzione di Teatro dell’Osso e TRAM e rientra nell’ambito del progetto speciale del MIC “Maschere, Macchine e Vesuvio”.

IL BERRETTO A SONAGLI

di Luigi Pirandello

regia di Titti Nuzzolese

con Antonio D’Avino, Dolores Gianoli, Francesco Barra

e con Rossella Capobianco, Rossella Corporente, Gianmarco Maiolini, Carolina Napolitano, Silvia Nardi, Salvatore Piacentino, Antonio Zagari, Luca Zingone

scenografie a cura del Corso di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, prof.ssa Gilda Cerullo

progetto speciale del MIC “Maschere, Macchine e Vesuvio”

produzione Teatro dell’Osso e TRAM

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Date:

16-17-18 ottobre 2026

23-24-25 ottobre 2026

30-31 ottobre-1 novembre 2026

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 30 e over 65)

studenti € 9,00

info e prenotazioni

whatsapp 342 1785 930

email tram.biglietteria@gmail.com