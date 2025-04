Il Condominio, venerdì 11 in Sala Sole

- pubblicità -

Venerdì 11 aprile alle ore 20:30, presso la Sala Sole di Napoli (Vico Freddo alla Rua Catalana 4), andrà in scena Il Condominio, un’opera scritta e diretta da Costanza Paroli, in collaborazione con Silvia Becattini.

Lo spettacolo, portato in scena da una compagnia toscana, racconta di un microcosmo al femminile in via Verdi n.7. Sette donne. Sette appartamenti. Un solo condominio. In un gioco teatrale di specchi e facciate, Il Condominio esplora le dinamiche dell’apparenza, del giudizio e del dolore nascosto dietro comportamenti quotidiani. Una telefonata, una riunione mancata, una ristrutturazione annunciata… e la rabbia di una donna che non vuole cambiare.

Sul palco: Gioconda Bianchi, Vanessa Iacopini, Silvia Innocenti Becchi, Costanza Ghinassi, Marzia Giardiello, Alice Minacci, Claudia Stortini. Con il contributo visivo del Video Trailer a cura di Ginevra Chiari.

Attraverso la metafora dei lavori negli appartamenti, la pièce dà voce alle storie taciute di donne senza nome, ognuna intrappolata in una “facciata”, in un ruolo. Quando l’equilibrio del condominio si incrina, una morte improvvisa costringe tutte – e soprattutto “la Donna” – a guardarsi dentro, a fare i conti con le proprie paure, fragilità e memorie. Un viaggio profondo e necessario nel sottosuolo emotivo dell’animo umano.

La Sala Sole, nuovo spazio teatrale nel cuore della Rua Catalana, diretto dalla regista e drammaturga Sara Sole Notarbartolo, è molto attenta alla nuova dramaturgia. Qui, grazie al bando In Progress, vengono accolte compagnie teatrali provenienti da tutta Italia. Una giuria informale composta da spettatori e addetti ai lavori seleziona spettacoli in fase di definizione, permettendo a anteprime, studi e sperimentazioni di entrare in contatto diretto con il pubblico napoletano, sempre caloroso ma critico.

“La dimensione intima della sala – racconta la regista Sara Sole Notarbartolo – è una caratteristica preziosissima per migliorare uno spettacolo. Il confronto diretto con il pubblico, tra attori e spettatori, riporta al centro il vero senso del teatro, che è quello dell’incontro.”

Sala Sole, Vico Freddo alla Rua Catalana 4, Napoli

Venerdì 11 aprile 2025 – Ore 20:30

Biglietti:

Intero: €12

Ridotto: €10

Studenti di teatro under 21: €5

prenotazioni 3518037957; tavernaest@yahoo.it