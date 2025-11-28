Il delitto delle ottanta lune – Cena con delitto ai Lazzari Felici

Il suggestivo spazio del Teatro dei Lazzari Felici (via S. Maria dell’Aiuto 17, nel cuore del centro storico di Napoli) ospita venerdì 28 novembre 2025 alle ore 21:00 un evento imperdibile: “Il delitto delle ottanta lune – Cena con delitto”, una serata‐gioco/spettacolo a tavola all’insegna del mistero, del divertimento e della buona cucina.
Durante la cena, gli ospiti si trasformeranno in detective d’eccezione: saranno accolti in una trama ispirata al romanzo di avventura internazionale Il giro del mondo in 80 giorni, tra personaggi, colpi di scena e… un delitto da risolvere insieme agli altri commensali.
Contemporaneamente, sarà servito un menù pensato per la serata: cuoppetto di frittura, primo piatto della tradizione partenopea, dolcetto, acqua, bicchiere di vino e limoncello.
Quando e dove
– Data: Venerdì 28 novembre 2025
– Ora: 21:00
– Luogo: Teatro dei Lazzari Felici, via S. Maria dell’Aiuto 17 – Napoli (centro storico)
– Posti: Solo 40 posti a sedere disponibili; trattandosi di evento a numero chiuso, è richiesta la prenotazione.– Modalità di prenotazione: tramite sito web www.lazzarifelici.it o chiamando/whatsappando il 3500121224
