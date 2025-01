Il Dio dell’Acqua alla Sala Molière di Pozzuoli

- pubblicità -

Sabato 25, alle ore 21.00, e domenica 26 gennaio 2025, alle ore 19.00, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (Via Bognar, 21), diretto da Nando Paone, arriva “Il Dio dell’acqua” con Daniela Giovanetti e Amedeo Monda, per la regia di Alessandro Murro. Il Dio dell’acqua e il dio del tutto e noi al confronto valiamo meno di un fazzolettino di carta che si disfà nell’acqua salata del mare.

Un naufrago galleggia sul pelo dell’acqua e ripercorre la sua vita. Ma non è la sua vita e basta. È la vita di tutti che si mescola con qualcosa di più antico e sconosciuto. Mentre galleggia, una brezza leggera lo sospinge e lui cambia forma, muta, diventa vapore e vola in cielo, per poi sprofondare negli abissi. Il cielo e il mare si toccano ed entrano in contatto e quando il viaggio finisce vorremo ripartire.

L’attrice Daniela Giovanetti, accompagnata in scena dalle musiche di Amedeo Monda, ci fa assistere alla scoperta di una consapevolezza che guarisce: noi non siamo niente e non abbiamo bisogno di niente.