Nato dalla collaborazione dalla compagnia fiorentina Teatri d’Imbarco con l’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili e rappresentato con successo in molte piazze italiane, “Il paese nelle mani. Cronaca d’Italia in sette stragi” è una lucida e amara riflessione sulla storia contemporanea del nostro Paese, il racconto di una pagina cruciale e terribile della storia d’Italia, quella che va dal 1992 al 1994.

Sono gli anni delle sette stragi di mafia, gli anni in cui la criminalità organizzata tenne sotto scacco il nostro Paese, gli anni del tritolo e della cosiddetta trattativa. Il testo parte da un’attenta ricerca d’archivio sugli atti dei processi tenuti a Firenze nel corso degli anni che hanno visto protagonista la magistratura fiorentina al fianco di quella siciliana nella durissima ricerca della verità.

A dare corpo e voce a questi documenti è l’attrice Beatrice Visibelli, che con Teatri d’Imbarco si è distinta in molte occasioni per la passione e l’impegno civile dimostrati nel suo lavoro. Portare in scena questo racconto significa affrontare verità scomode, ambigue e dolorose, e contribuire a continuare la ricerca della giustizia fino in fondo, senza mai arrendersi.

Il Paese nelle mani è una storia costruita sulla grande Storia, in cui vengono narrate le dinamiche mafiose, i suoi rapporti con le istituzioni, gli errori di alcuni uomini dello Stato, le ambiguità di tanti personaggi, la straordinaria abilità investigativa della magistratura e di uomini delle istituzioni, ma anche le loro connivenze e vulnerabilità, e inevitabilmente la spietata ferocia della mafia nella sua capillare ramificazione.

A fine spettacolo, presentazione del libro “Il Paese nelle mani. Cronaca d’Italia in sette stragi di mafia” di Nicola Zavagli, con prefazione di Don Luigi Ciotti (EdizioniPIAGGE, 2023).

BEATRICE VISIBELLI, attrice – Si diploma a Firenze alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassman. Debutta in Finale di partita con Walter Chiari e Renato Rascel. Lavora per Giancarlo Sepe, Pino Quartullo. Affianca Piera Degli Esposti in diverse produzioni dello Stabile di Trieste con regie di Furio Bordon e Antonio Calenda. Con Tino Schirinzi e Glauco Mauri è in Oblomov . E’ protagonista di Le cognate di M. Tremblay regia di Barbara Nativi con una tournèe internazionale. Per Gli Ipocriti è in Celestina regia di Cristina Pezzoli accanto a Isa Danieli. Nel frattempo lavora anche per il cinema: in La seconda moglie di Ugo Chiti, Il signor quindici palle di Francesco Nuti. Nel 2002 fonda con Nicola Zavagli la Compagnia Teatri d’Imbarco con sede a Firenze con cui produce numerosi spettacoli tra cui : La cameriera di Puccini, la Trilogia della Famiglia, La leggenda del pallavolista volante al fianco del campione del volley Andrea Zorzi , La mite di Dostoevskij. Dal 2010 cura la direzione artistica, insieme a Zavagli , del Teatro delle Spiagge di Firenze.

NICOLA ZAVAGLI, drammaturgo, sceneggiatore e regista. – Come sceneggiatore ha scritto con Franco Brusati, Alessandro Benvenuti ( Belle al bar, Ivo il tardivo), Antonello Aglioti, Luigi Spagnol, Ugo Chiti (La seconda moglie). Finalista al David di Donatello, al Ciak d’Oro e al Premio Solinas. Ha vinto un Nastro d’argento. All’attività di sceneggiatore ha sempre affiancato quella di regista teatrale e drammaturgo. Nel 2002 fonda la compagnia Teatri d’Imbarco con Beatrice Visibelli e dal 2010 è codirettore artistico del teatro delle Spiagge di Firenze. Tra i suoi spettacoli ( testo e regia): L’armadio di famigia (Editoria & Spettacolo); La cameriera di Puccini (in Novelli Vague, Titivillus edizioni); Un matrimonio quasi felice; Indagine d’amore. Nel 2013 scrive e dirige La leggenda del pallavolista volante con Andrea Zorzi, il noto campione mondiale del volley nazionale, originale esempio di drammaturgia dello sport . Torna a scrivere di sport ne Avventuroso viaggio a Olimpia sempre con Andrea Zorzi, Beatrice Visibelli e i danzatori di Kataklò Athletic Dance Theater. Nel 2019 cura adattamento e regia di Kobane Calling di Zerocalcare portando al successo lo spettacolo Kobane Caling on stage.