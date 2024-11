Il Teatrino di Don Cristobal al Teatro Bolivar

- pubblicità -

Venerdì 8 novembre 2024, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30) diretto da Nu’Tracks, andrà in scena “Il teatrino di Don Cristobal”, uno studio di Fulvio Sacco sulla farsa guignolesca in un solo atto di Federico Garcia Lorca. Lo spettacolo sarà interpretato dagli allievi della “Bottega Teatrale per adulti”, curata dallo stesso regista.

I personaggi del testo si muovono nel loro deserto di possibilità e vivono incastrati nei binari obbligatori che la vita gli ha prestabilito.

Riusciranno a cambiare strada e andare dove li porta il loro cuore?

Federico Garcia Lorca regala a noi posteri questa domanda con questa drammaturgia per marionette e, sia la domanda così come la risposta, arrivano con una potenza sociale, politica e umana molto potente e ancora assolutamente contemporanea.

«L’opera drammaturgica per marionette di Federico Garcia Lorca – racconta Fulvio Sacco – può essere davvero molto funzionale per lo studio della recitazione e del teatro. Al suo interno, infatti, abbiamo ritrovato la possibilità di approfondire in maniera pratica gli obiettivi del percorso fatto quest’anno con gli allievi e la possibilità di condividere queste direzioni con il pubblico grazie al grandissimo aiuto del testo con la sua comicità, la sua profondità e le sue avvertenze».

Studio a cura di Fulvio Sacco

Costumi e elementi di scena a cura di Gina Oliva

Scene Patrizio Reita

Sonorità di Davide Onorato Battista

Musiche registrate Space Studio

Responsabile tecnico Fabio Andreozzi

Organizzazione “Nu’ Tracks”