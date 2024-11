Improvvisazione coreutica in Sala Assoli

- pubblicità -

Sabato 23 novembre, alle ore 20.30, in Sala Assoli l’Associazione Dissonanzen in collaborazione con Casa del Contemporaneo presenta Improvvi_dance, performance di Instant Composition, progetto ideato e coordinato da Alessandra Petitti e Giacomo Calabrese.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, comprende anche una masterclass, che si svolgerà sempre nella sala dei Quartieri Spagnoli, rivolta a 12 giovani performer selezionati attraverso una call.

Quest’anno il lavoro si concentra sulla relazione tra danza e musica quattrocentesche e contemporanee. La performance a conclusione della masterclass, prevede l’overture dei partecipanti, seguita dalla performance dei docenti/danzatori Alessandra Petitti (Ensemble Dissonanzen), Gloria Giordano (Accademia Nazionale di Danza) e Giacomo Calabrese (Teatri di Pelle), due danzatori ospiti (Piero Leccese e Lidia Marinaro) e i musicisti Tommaso Rossi (Ensemble Dissonanzen), Alessandro de Carolis, Peppe Frana e Paolo Montella. Il costo del osto del biglietto è di 15 euro. Info e prenotazioni: 345 467 9142 – assoli@casadelcontemporaneo.it

«Perché Improvvi_dance? – spiega Petitti – Improvvido è colui che è persino incapace di considerare eventualità sfavorevoli, e ha quindi la disposizione d’animo giusta per un set di improvvisazione».

«La composizione istantanea – continua Calabrese – è un atto creativo consapevole, capace di fondere coloro che creano, tra di loro e con l’ambiente circostante, nel tempo condiviso ed è anche un atto di sovversione contro la staticità dei modelli acquisiti».

«Ci sono molte analogie tra la musica e la danza di questi due periodi storici – conclude Petitti –, ad esempio nei moduli compositivi, spesso soggetti a leggi matematiche, e nell’uso di procedimenti che oggi definiremmo “minimalisti”. I linguaggi coreutici e musicali si compenetreranno in una trasfigurazione attuale, nel solco delle ricerche che Dissonanzen persegue da tempo tra antico e moderno e negli sconfinamenti e corto-circuiti tra le diverse musiche e arti».

La prima edizione di Improvvi_dance si è svolta nel novembre 2023, sempre in Sala Assoli, e si è articolata in un workshop e una performance incentrati sull’Instant Composition in danza e musica.

Un’esperienza condivisa con giovani performer provenienti dall’Italia e da diversi paesi che ha visto la partecipazione di 5 danzatori/docenti, 5 musicisti, e 20 partecipanti.