In Alto Mare al Vomeroff

- pubblicità -

La prima stagione teatrale Vomeroff 2025/2026 presso la Sala Ferrari entra nel vivo del suo tema sui conflitti con lo spettacolo “In Alto Mare” di Slawomir Mrożek, in scena il 22 e 23 novembre 2025.

L’opera, con la regia del noto attore, regista e commediografo stabiese Gianfelice Imparato (volto noto del teatro e della televisione), porta in scena un atto unico del 1961 che mescola realismo e assurdo, ponendo gli spettatori di fronte a un dilemma etico estremo e crudele.

Su una zattera, tre naufraghi — identificati come Grosso, Medio e Piccolo — si ritrovano senza provviste e devono decidere, attraverso un continuo e distorto scontro dialettico, chi tra loro dovrà essere sacrificato per far sopravvivere gli altri. Il testo è un’analisi sottile e corrosiva che mostra come la barbarie possa compiersi attraverso gli stessi strumenti della civiltà.

In scena un affiatato cast composto da Giuseppe Borrelli, Luigi Credendino, Cristian Izzo, Renato Marrazzo e Arturo Ruggiero.

Con una messa in scena improntata all’essenzialità, l’assurdità della vicenda viene esaltata dalla naturalezza della recitazione.

«La recitazione viene spogliata di qualsiasi guizzo eccessivo – osserva Gianfelice Imparato – tutto ciò che accade, avviene con la naturalezza con cui si verificano, quotidianamente, le assurde (eppure logicamente accolte) violenze e barbarie del nostro mondo».

L’intera stagione di Vomeroff è tenuta insieme da un chiaro filo conduttore concettuale, che intende dimostrare come uno spettacolo non sia un momento a sé stante, ma rientri in un percorso a largo raggio, concatenato. La programmazione, infatti, è strutturata attorno a tre grandi temi universali (conflittualità, diversità e follia). La prima grande esplorazione di questo viaggio è dedicata ai Conflitti, esplorando le fratture che si manifestano nei corpi, nelle case, nelle relazioni e nei sogni spezzati.

Il direttore artistico di Vomeroff, Stefano Amatucci, sottolinea l’importanza di affrontare temi urgenti attraverso il palco: «Abbiamo pensato a una stagione di spettacoli e iniziative come un percorso che attraversa i temi urgenti del nostro tempo – pone in evidenza – per osservare la contemporaneità attraverso lo sguardo poetico e critico del teatro. Vomeroff infatti intende porsi come un nuovo polo culturale che sia specchio e strumento di indagine sull’animo umano».

IN ALTO MARE

22-23 novembre 2025

sabato ore 21:00 domenica ore 18:30

VOMEROFF – TEATRO SALA FERRARI

Via Marino e Cotronei, 6, 80128 Napoli NA

https://www.vomeroff.it/