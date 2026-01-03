Inquilini, da venerdì 9 al Teatro Serra

- pubblicità -

Straniamento, isolamento e alienazione sono gli ingredienti della commedia nera “Inquilini”, scritta e diretta da Filippo Stasi in scena al Teatro Serra di Napoli, in Via Diocleziano 316, dal 9 all’11 gennaio, (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00).

Con Daniele Arfè, Viola Capponcelli, Mattia D’Angelo, Simona De Sarno e Michele Pedata. Assistente alla regia Anna Bocchino. Scenografia Francesca Sorrentino. Musiche Mario Autore. Info: teatroserra@gmail.com, 347.8051793.

Sei ragazzi convivono da anni, oziando, in un appartamento ridotto ad una discarica; unico diversivo, un gioco che organizzano ogni notte finché, un evento inaspettato, rompe la routine della casa.

“Lo spettacolo è nato durante la Pandemia – dice l’autore – Quel periodo di immobilità ha fornito lo spunto drammaturgico per raccontare ciò che spesso fingiamo di non vedere nelle nostre vita, da ben prima: il vuoto che ci circonda mentre restiamo chiusi dentro piccole case, abitudini, ipocrisie”.

Niente smuove davvero i personaggi, il cui unico scopo è trascorrere i giorni nel modo più strano possibile, reiterando una contemporaneità senza spiragli, nella quale anche il pubblico si identifica. Ingabbiati dentro ragioni indotte e in una confortante passività, ci illudiamo di vivere a nostro piacimento mentre il contatto con l’esterno, in scena come nella realtà, è ridotto a due soli elementi: la finestra, simbolo del sogno e gli schermi, oggetto sacro che ci accompagna alla disfatta. Il testo, brillante in superficie, imita il naturalismo della vita, come i pigri e inconcludenti discorsi tra coinquilini, subdolamente suggeriti e passivamente assorbiti dai media, che nascondono il senso di incatenamento ma non trattengono angosciose domande: “Di chi è la colpa?”. “Perché non usciamo?”.

“Inquilini”

testo e regia, Filippo Stasi

con Daniele Arfè, Viola Capponcelli, Mattia D’Angelo, Simona De Sarno, Michele Pedata

scenografia, Francesca Sorrentino

assistente alla regia, Anna Bocchino

consulenza musicale, Mario Autore

venerdì 9 gennaio 2026 ore 21:00

sabato 10 gennaio 2026 ore 19:00

domenica 11 gennaio 2026 ore 18:00

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793

Link: https://youtu.be/PJJ47JrD5kc