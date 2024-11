La Costituzione raccontata ai ragazzi, martedì 19 al Vomero

- pubblicità -

La rassegna teatrale “U-mani Batti-mani: Sipario di speranze“, pensata per avvicinare i giovani al mondo del teatro e offrire loro un’opportunità didattica unica, torna con un nuovo appuntamento. Martedì 19 novembre, ore 10.00 al Teatro Immacolata, di via Nuvolo 9, nel quartiere Vomero, andrà in scena lo spettacolo “La Costituzione raccontata ai ragazzi”, un’emozionante favola civica tratta dal romanzo Il Marchese di Collino di Giovanni Calvino e Giovanni Parisi, con l’adattamento e la regia di Patrizia Di Martino. Interpreti: Roberto Cardone, Peppe Carosella, Gabriele Errico, Marcella Vitiello, Michele Principe, Patrizia Di Martino.

Ad arricchire l’opera, i disegni di Tiziana Mastropasqua e le musiche originali di Mariano Bellopede, creando un’esperienza immersiva che porterà i giovani spettatori dentro l’avventura dei principi fondamentali della Costituzione Italiana. Lo spettacolo racconta le avventure del giovane nipote del marchese Gustavo Maria, ambientate nel 1946, anno del referendum che sancì la nascita della Repubblica Italiana. Attraverso peripezie e incontri sorprendenti, il protagonista scopre e si appassiona ai valori della Costituzione per amore del nonno, diventando così un cittadino più consapevole. Un racconto che unisce emozione e insegnamento, coinvolgendo i ragazzi e avvicinandoli ai concetti di cittadinanza e responsabilità civile.

Questo progetto è particolarmente significativo per il coinvolgimento degli studenti dell’I.C. 83 Porchiano Bordiga di Ponticelli, un quartiere di Napoli dove il disagio minorile impone sfide che l’Istituto ha scelto di affrontare con percorsi formativi partecipativi. Lo spettacolo vuole portare l’arte e la cultura al di là dei tradizionali confini cittadini, trasformando il teatro in un canale di inclusione e consapevolezza, per promuovere nei ragazzi una maggiore comprensione del proprio ruolo nella società. L’iniziativa è parte del progetto “TEATRO che classe!” promosso e finanziato dal Comune di Napoli e organizzato dall’associazione Antego di Francesca Rondinella, con l’obiettivo di coltivare percorsi di bellezza e cultura nelle periferie.