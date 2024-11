La magia di Luca Bono al Teatro Bolivar

- pubblicità -

Sabato 1° dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arriva “Luca Bono Show”. Il giovane illusionista Luca Bono, che calca le scene nazionali e internazionali da diversi anni, porta in scena 80 minuti di emozioni e illusioni in compagnia di Sabrina Iannece, sua inseparabile assistente e co-protagonista.

Un viaggio tra fantasia e realtà adatto a tutta la famiglia. Lo stupore dell’illusione e la poesia della grande magia, senza tempo e senza età, riescono, infatti, a sedurre anche i più adulti. Gesti e parole tra fantasia e realtà, meraviglia e incredulità. Un best of del proprio repertorio attraverso cui vivere l’emozione della magia e dell’illusionismo declinati in mille forme e sfaccettature.

Luca Bono è considerato dai media tra i talenti magici più interessanti della sua generazione. Il suo primo importante riconoscimento lo conquista infatti a soli 17 anni con la vittoria al Campionato Italiano di Magia (2010) e due anni dopo si aggiudica il Mandrake d’Or (2012), riconosciuto come l’Oscar dell’illusionismo assegnato ogni anno ai più promettenti talenti internazionali. Da allora i successi si susseguono: fa televisione e gira il mondo con Arturo Brachetti, anche suo direttore artistico, prendendo parte al tour di Brachetti and Friends e agli spettacoli Comedy Majik Cho e Brachetti che sorpresa! Portati in scena per 450 date in Canada e in Europa (Francia, Belgio).