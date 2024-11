La Serendipity, Serena Autieri da giovedì 14 al Teatro Cilea

- pubblicità -

L’attrice, cantante e showgirl napoletana Serena Autieri torna nella sua città con un evento musicale imperdibile: dal 14 al 17 novembre, il Teatro Cilea ospiterà “La Serendipity“, un nuovo spettacolo che si presenta come un omaggio vibrante e coinvolgente alla tradizione musicale italiana. Questo debutto rappresenta un momento significativo nella carriera dell’artista, che ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento poliedrico e la sua eleganza.

Lo spettacolo è prodotto da Enrico Griselli, che vanta numerosi successi nel panorama teatrale italiano, con opere tra cui si annoverano titoli classici internazionali quali “Vacanze Romane” e “My Fair Lady” e titoli inediti come “Diana & Lady D”, “La Sciantosa”, “Rosso Napoletano”, “Santo Piacere” ed altri.

Lo Spettacolo è arricchito dalle orchestrazioni musicali ideate per l’occasione dal Maestro Enzo Campagnoli, che ha accompagnato Serena in numerosi contesti teatrali, sinfonici, radiofonici e televisivi.

La Serendipity è un viaggio tra le melodie e le emozioni che caratterizzano la cultura italiana e partenopea con arrangiamenti eseguiti da un’orchestra di sedici elementi.

Serena Autieri, con la sua ammaliante voce, guiderà il pubblico attraverso un percorso che celebra la “napoletanità” e i suoi colori, esplorando i vicoli della tradizione “romanesca” e i codici del caffè concerto e del varietà. Con una selezione di classici della musica partenopea, l’artista offrirà anche un toccante tributo a due icone della musica italiana: il celebre brano “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini e il leggendario “Volare” di Domenico Modugno, entrambi reinterpretati con il suo inconfondibile stile elegante e passionale.

Questo spettacolo non è solo un’occasione per vedere Serena Autieri in una veste nuova, ma rappresenta anche un momento di condivisione e celebrazione della cultura musicale italiana, unendo generazioni e creando un ponte tra passato e presente.

“La Serendipity” è un evento musicale che promette di lasciare un segno indelebile nella memoria degli spettatori.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Cilea e online presso https://www.etes.it/sale/calendar/80369/SERENA+AUTIERI+-+NUOVO+SHOW .

Per acquisto diretto inquadra qui:

Gio. 14 Nov. Platea euro 33 – Galleria euro 28 inizio ore 21

Ven. 15 Nov. Platea euro 38 – Galleria euro 30 inizio ore 21

Sab. 16 Nov. Platea euro 38 – Galleria euro 30 inizio ore 21

Dom. 17 Nov. Platea euro 38 – Galleria euro 30 inizio ore 18

Info botteghino del teatro dal lunedì al sabato h 10:00 – 13:30 / 16:30 – 20:00.

In programma al Cilea anche: Massimiliano Gallo (dal 21 novembre), Vincenzo De Lucia (dal 5 dicembre), Biagio Izzo (dall’11 dicembre), Benedetto Casillo (dal 30 gennaio), Carlo Buccirosso (dal 13 febbraio), concerto degli Avion Travel (dal 20 febbraio), Maurizio Casagrande (dal 6 marzo), Ghiri Gori – I Ragazzi della Cilea Academy (dal 10 aprile), Paolo Caiazzo (dal 24 aprile).

Teatro Cilea

Via San Domenico 11, (Vomero) Napoli

info tel. 0817141801

www.teatrocilea.it

www.facebook.com/TeatroCileaNapoli