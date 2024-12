La Signora della TV, Vincenzo De Lucia al Teatro Cilea

- pubblicità -

Il Teatro Cilea è lieto di annunciare un evento imperdibile: per la prima volta il celebre attore e imitatore comico napoletano Vincenzo De Lucia porterà in scena il suo acclamato spettacolo “La Signora della Tv – Nuova edizione” nel teatro vomerese. Dopo il grande successo teatrale e delle sue apparizioni televisive in programmi di punta come “Made in Sud”, “Stasera tutto è possibile” e “Tale e Quale Show”, De Lucia torna a far ridere il pubblico in un’esperienza teatrale unica.

“La Signora della Tv” è un inno alla leggerezza e un tributo al mondo del varietà, un genere che ha segnato la storia della televisione italiana. Lo spettacolo, che ha già registrato il sold out in ogni replica durante la scorsa stagione, promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio attraverso una galleria di iconiche figure femminili del piccolo e grande schermo, tra cui Barbara d’Urso, Maria de Filippi e Mara Venier.

Accompagnato da un corpo di ballo composto da quattro talentuosi ballerini e performer, Vincenzo De Lucia regalerà momenti di pura allegria con gag improvvisate, costumi sfavillanti e un continuo dialogo con il pubblico. Le musiche e gli arrangiamenti, firmati dal maestro Claudio Romano, arricchiranno ulteriormente l’atmosfera festosa dello spettacolo.

Lo spettacolo è co-scritto dal talentuoso stand-up comedian Vincenzo Comunale, mentre le coreografie sono curate da Johannes Palmieri e Deborah Esposito. Il team creativo include anche Dora Maione per i costumi, Vincenzo Cucchiara per il trucco e Luigi Della Monica per il disegno luci. La videoscenografia, realizzata da Mariano Soria ed Emanuele Tammaro, completerà l’esperienza visiva, trasportando il pubblico in un universo di colori e allegria.

“La Signora della Tv” non è solo uno spettacolo, ma un vero e proprio evento di intrattenimento che ha come unica missione quella di far sorridere e divertire il pubblico. Con un mix di comicità, musica e danza, Vincenzo De Lucia si prepara a conquistare nuovamente il cuore degli spettatori.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e online al seguente link:

https://teatrocilea.it/spettacoli/vincenzo-de-lucia-la-signora-della-tv/

Gio. 5 Dic. Platea euro 28 – Galleria euro 23 inizio ore 21

Ven. 6 Dic. Platea euro 30 – Galleria euro 25 inizio ore 21

Sab. 7 Dic. Platea euro 30 – Galleria euro 25 inizio ore 21

Dom. 8 Dic. Platea euro 30 – Galleria euro 25 inizio ore 18

Info botteghino del teatro dal lunedì al sabato h 10:00 – 13:30 / 16:30 – 20:00.

In programma al Cilea anche: Biagio Izzo (dall’11 dicembre), Benedetto Casillo (dal 30 gennaio), Carlo Buccirosso (dal 13 febbraio), concerto degli Avion Travel (dal 20 febbraio), Maurizio Casagrande (dal 6 marzo), Ghiri Gori – I Ragazzi della Cilea Academy (dal 10 aprile), Paolo Caiazzo (dal 24 aprile).