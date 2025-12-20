La Smorfia di D’Angiò, domenica 28 a Melito

- pubblicità -

Una divertente e originale tombola ideata e condotta da Lino D’Angiò. Domenica 28 dicembre alle 20:30, al Teatro Barone di Melito (Na) va in scena lo spettacolo “La Smorfia di D’Angiò”, a cura dell’associazione Alchemicarts, realizzato con il contributo della Città Metropolitana di Napoli.

Questo divertente spettacolo di Lino D’Angiò rappresenta una forma innovativa di valorizzazione delle tradizioni popolari campane, reinterpretando in chiave contemporanea uno degli elementi più radicati dell’identità culturale partenopea: la Smorfia e il gioco della tombola. Partendo da un patrimonio iconico della cultura napoletana, lo spettacolo trasforma il gioco tradizionale in un contenuto artistico partecipativo, capace di unire comicità, memoria collettiva e linguaggio multigenerazionale.

Lino D’Angiò, attraverso le sue celebri imitazioni, restituisce vita ai personaggi che animano l’immaginario popolare e televisivo, diventando veicolo di narrazioni, aneddoti e significati simbolici che fanno parte dell’identità del territorio. Il tutto coinvolgendo gli spettatori attraverso le sue imitazioni, con il gioco più antico e popolare di sempre.

L’utilizzo del maxi schermo e le “chiamate dei numeri” interpretate dai personaggi consente di avvicinare anche il pubblico più giovane, che spesso non ha dimestichezza con la tradizione della tombola classica. Ciò favorisce un passaggio generazionale di saperi e simboli culturali, rendendo la tradizione non un reperto del passato, ma un linguaggio vivo, dinamico e condivisibile.

Il forte coinvolgimento del pubblico, chiamato a partecipare attivamente al gioco, trasforma lo spettacolo in un’esperienza comunitaria che rafforza il senso di appartenenza e la coesione sociale. La dimensione collettiva, tipica delle feste di quartiere e delle riunioni familiari che caratterizzano la cultura campana, viene qui replicata e valorizzata in un contesto artistico contemporaneo.

Attraverso l’ironia, la teatralità e la reinterpretazione moderna della tombola, “La Smorfia di D’Angiò” riesce a coniugare tradizione e innovazione, promuovendo l’identità territoriale e creando un ponte tra passato e presente.

Lo spettacolo “La Smorfia di D’Angiò” al Teatro Barone di Melito è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e contatti : info @ alchemicarts.com