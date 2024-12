La sottile linea rosa al Teatro Sala Molière

- pubblicità -

Nel Teatro Sala Molière di Pozzuoli (ArtGarage -Via Bognar, 21), diretto da Nando Paone, nella stagione che ha per claim “Donne, donne eterne dei” arriva, questo fine settimana, uno spettacolo che sembra celebrarne tutto il significato. “La sottile linea rosa”, in scena sabato 7 dicembre, alle ore 21.00, e domenica 8 dicembre, alle ore 19.00, nasce da una scrittura di Ruggero Cappuccio, per la regia di Nadia Baldi con Franca Abategiovanni, Antonella Ippolito, Gea Martire, Francesca Morgante e Piera Russo.

Se un bel giorno sentite una voce che parla dentro voi non abbiate paura, siete voi. Se la voce che sentite sembra quella di un’altra persona non abbiate paura, sta parlando l’altra persona che è in voi. La sottile linea rosa è uno spaccato sul mondo femminile, è una dedica ipotetica alle loro sfumature, alle loro paure, ai loro coraggi, a ciò che non riescono a vivere, ai loro sogni inespressi, alle loro battaglie, alle loro vittorie, ai loro mondi misteriosi. Creature magiche le donne, talmente magiche da diventare per molti uomini, imprendibili. Il lavoro attraversa la vita di alcune donne famose nella lettura drammaturgica dell’autore Ruggero Cappuccio. Cosa avranno in comune Alda Merini, Federica Pellegrini, Claudia Cardinale, Giulia Tasca di Cutò? Il teatro ci regala la possibilità di scoprirlo.