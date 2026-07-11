La Tazzina Blu, Veronica Mazza al Museo di Pietrarsa domenica 12

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L’ironia come chiave di lettura della quotidianità, il teatro come spazio di riflessione e la musica come filo conduttore di emozioni. Sono questi gli elementi che caratterizzano “La Tazzina Blu”, lo spettacolo interpretato da Veronica Mazza, in programma domenica 12 luglio alle ore 21.30 presso l’Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, nell’ambito della IV edizione di Binario Rosa, rassegna diretta artisticamente da Nicola Le Donne.

Veronica Mazza

Attrice tra le più apprezzate del panorama teatrale italiano, Veronica Mazza firma insieme a Eduardo Tartaglia un testo capace di coniugare comicità, osservazione sociale e sensibilità, offrendo al pubblico uno spettacolo brillante che affronta, con uno sguardo acuto e mai banale, le piccole ossessioni, le fragilità e le contraddizioni della società contemporanea.

La Tazzina Blu

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“La Tazzina Blu” è molto più di una commedia. È un viaggio nella quotidianità, dove il sorriso diventa uno strumento per raccontare la complessità delle relazioni umane, i cambiamenti della società e quelle dinamiche nelle quali ciascuno può riconoscere una parte di sé. Attraverso un linguaggio elegante, mai scontato, lo spettacolo alterna leggerezza e profondità, regalando momenti di autentico divertimento senza rinunciare alla riflessione.

A impreziosire la rappresentazione contribuisce la regia di Bruno Garofalo, che accompagna con sensibilità il ritmo narrativo dello spettacolo, mentre la voce di Italia Vogna, accompagnata dal Quartetto Smeraldo, aggiunge una dimensione musicale capace di arricchire ulteriormente l’esperienza teatrale, trasformando ogni momento in un perfetto equilibrio tra parola, musica ed emozione.

Binario Rosa

La suggestiva cornice del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, luogo simbolo della cultura e della storia industriale italiana, renderà ancora più coinvolgente una serata che si preannuncia tra gli appuntamenti più attesi della rassegna estiva Binario Rosa, manifestazione che negli anni ha saputo distinguersi per la qualità delle proposte artistiche e per l’attenzione rivolta ai grandi protagonisti del teatro e dello spettacolo.

Con “La Tazzina Blu”, Veronica Mazza conferma ancora una volta la propria capacità di raccontare il presente attraverso un’ironia intelligente, mai superficiale, capace di divertire e allo stesso tempo invitare il pubblico a osservare la realtà da una prospettiva diversa.

Una serata dove il teatro incontra la musica, il sorriso diventa occasione di riflessione e ogni spettatore è invitato a concedersi il piacere di fermarsi, ascoltare e lasciarsi sorprendere.

Informazioni

Veronica Mazza

“La Tazzina Blu”

📅 Domenica 12 luglio 2026

🕤 Ore 21.30

📍 Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Via Pietrarsa 15/A – Napoli

🎟️ Biglietti disponibili sul circuito Etes Ticketing

📞 Informazioni e prenotazioni: 379 237 7322

📧 E-mail: info@mens-lab.it

Rassegna “Binario Rosa” – IV Edizione

Direzione Artistica: Nicola Le Donne