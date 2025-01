La vita e il mito di Riccardo Schicchi al Teatro Serra

- pubblicità -

Il Teatro Serra di Napoli ospita in prima assoluta “527 Riccardo il Sovrano”. La vita e il mito di Riccardo Schicchi, in un’opera scritta e diretta da Pier Paolo Palma, in scena con Georgia de’ Conno ed Eugenio Delli Veneri, autore delle musiche con Massimo Varchione. Una produzione ‘Red Roger’ e ‘Maccheroni Amari’. Dal 17 al 19 gennaio (venerdì ore 21:00, sabato e domenica ore 19:00) a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: teatroserra@gmail.com, 347.8051793.

Imprenditore irrequieto, enigmatico e contraddittorio. Fotoreporter di guerra. Uomo dei servizi segreti. Geniale Imperatore del porno.

Riccardo Schicchi è la mente dietro Moana Pozzi e Ilona Staller, soprattutto è l’uomo che negli anni Settanta ha rivoluzionato il senso del pudore degli italiani, offendendo continuamente quell’articolo del Codice Penale, il n.527 per l’appunto, tanto caro ad ipocriti e bigotti per i quali, la pornografia era pirateria e le produzioni dovevano restare clandestine: “L’oltraggio al pudore”.

Amava descrivere la sua vita come un’avventura piena di rischi durante la quale, ha attraversato diversi ambiti della società, impegnandosi anche in politica; prima con i Radicali, poi con liste proprie. Famoso il ‘Partito dell’Amore’.

“E mentre le grandi case cinematografiche si affannano a raccontare vita e morte delle sue creature, sapendo bene quanto venda tutto ciò che è pruriginoso, a noi interessa narrare il viaggio unico di un fotografo con tante luci e molte ombre – racconta l’autore – Nel tratteggiarne i confini, le ascese e le cadute, non si intravede mai una voglia di approvazione, ma solo un orizzonte di libertà”.

Schicchi è stato la Pornografia per un intero sistema Paese, per il suo cinema, il mercato dell’home video, le linee telefoniche e gli scranni del Parlamento italiano.

“527 Riccardo, il sovrano”

scritto e diretto da Pier Paolo Palma

con Georgia de’ Conno, Eugenio Delli Veneri e Pier Paolo Palma

musiche, Massimo Varchione ed Elisa Vito

Venerdì 17 gennaio 2025, ore 21:00

Sabato 18 gennaio 2025, ore 19:00

Domenica 19 gennaio 2025, ore 19:00

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793

YouTube: https://youtu.be/W5ffeEMcCos