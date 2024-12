La vostra invidia è la mia forza al Tram

- pubblicità -

Dal 26 al 29 dicembre 2024 e dal 4 al 6 gennaio 2025 il TRAM ospita “La vostra invidia è la mia forza”, di Marina Salvetti, con Peppe Romano e Marcello Manzella.

Lo spettacolo racconta di Bartolomeo Capozzo, camionista napoletano e un uomo di mille rituali e scongiuri.

Il suo camion, un vero e proprio tempio anti-jettatura, è la sua corazza contro le insidie del mondo e gli “occhi secchi” degli invidiosi. Ma una notte, la sua routine viene sconvolta dall’incontro con un misterioso viandante che gli chiede un passaggio.

Inizia così un viaggio surreale e divertente attraverso l’Italia, tra amuleti, cornetti rossi e incontri inaspettati, che porterà Bartolomeo a confrontarsi con le sue paure e a scoprire un legame inatteso con Nicola Valletta, uno dei più importanti intellettuali dell’Illuminismo napoletano.

Marina Salvetti, autrice della commedia, commenta: “L’idea di questa commedia nasce proprio dalla lettura della “Cicalata sulla iettatura”, opera semiseria di Nicola Valletta, appunto. Questo scritto è stata la prima “codificazione”, se così si può dire, delle diverse cause degli effluvi malefici che perseguitano l’uomo e di altrettanti antidoti alla stessa. Insomma, possiamo ben dire che la scaramanzia del popolo napoletano, come la conosciamo oggi, ce l’ha tramandata Valletta! E, infatti, le sue incursioni nel viaggio di Bartolomeo sono tratte dalla “Cicalata”. Un’opera senz’altro poco conosciuta ma molto moderna, nella misura in cui ancora oggi combattiamo contro la malasorte!”

“La vostra invidia è la mia forza” è una commedia che, con ironia e leggerezza, ci invita a riflettere sul potere della superstizione e sul bisogno dell’uomo di trovare spiegazioni e rassicurazioni di fronte all’ignoto.

LA VOSTRA INVIDIA È LA MIA FORZA

una commedia scaramantica di Marina Salvetti

con Peppe Romano e Marcello Manzella

regia di Katia Tannoia

disegno luci di Tommaso Vitiello

produzione Teatro dell’Osso / TRAM