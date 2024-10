Laboratorio teatrale a In Arte Vesuvio

- pubblicità -

Presentato al teatro In Arte Vesuvio, di via Nazario Sauro 23, il nuovo laboratorio di formazione teatrale e musicale sotto la direzione artistica dell’attrice Giovanna Sannino affermatasi tra l’altro, nella serie “Mare Fuori” e affiancata da tutor esperti del settore.

Un laboratorio di idee e di progetti che diventeranno spettacoli teatrali, un laboratorio totalmente gratuito e realizzato con il sostegno economico della Regione Campania ai sensi della Legge Regionale 28/2018.

“Senza storia non c’è presente né futuro” è questa una frase che nel corso dell’estate appena passata abbiamo più volte ascoltato.

I popoli senza storia non esistono; da sempre, gli usi e le tradizioni vengono tramandate attraverso l’arte, la musica ed il teatro sono quelle di maggiore espressività e linguaggio comune.

Popolazioni e luoghi, nel corso dei secoli, si sono affermati e contraddistinti per la loro cultura artistica, tra questi va annoverata la nostra città.

Senza alcun dubbio a Napoli spetta un ruolo assoluto di primo piano. La ricchezza, la bellezza e la varietà di elaborati canori, musicali e teatrali fanno della nostra città un unicum conosciuto ed invidiato in tutto il mondo. Se volessimo cimentarci in un elenco degli autori, scrittori, cantanti, attori che il capoluogo partenopeo ha dato i natali, incorreremmo sicuramente in errori e dimenticanze.

Eppure, nonostante un primato riconosciuto da tutti, nella nostra città non esiste luogo stabile che si preoccupi di mantenere viva questa storia e raccontarla ai napoletani e a chi napoletano non è. Sono ormai tantissimi i turisti che affollano le strade della nostra città, attirati dalla storia che trasuda dalle strade, dai vicoli e dai monumenti. Non esiste però, un luogo dove accoglierli e offrire quotidianamente ed in diverse fasce orarie, spettacoli della tradizione napoletana.

A questa mancanza, l’Associazione Culturale IAV vuole porre un argine. Nella struttura scelta, che si affaccia sul Vesuvio e sul mare di Santa Lucia si intende allestire uno spettacolo permanente sulla tradizione più vera napoletana dal titolo “Napoli…paradiso per demoni, donne e passioni” . Uno spettacolo che racconti maschere, luoghi e storie che hanno reso immortale la nostra città.

Appunto, per la messa in scena è nato un laboratorio per artisti più o meno formati che assieme ad artisti famosi si alternano sulle tavole del palcoscenico del teatro In Arte Vesuvio. Il pubblico al quale è destinato lo spettacolo sono i cittadini, i turisti e crocieristi in visita in città. Un luogo permanente per chi ama l’arte e non vuole mancare ad un appuntamento con l’arte che nasce da una storia infinita. Una storia che vive nelle parole, nelle musiche e nei versi di poeti che hanno cantato le gesta di uomini e donne che hanno vissuto in questa terra, che è riconosciuta come l’ultima speranza per l’umanità.