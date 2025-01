Laboratorio Teatro Pubblico Campano a Pomigliano

- pubblicità -

Entro il 5 febbraio è possibile inviare la richiesta di partecipazione al laboratorio teatrale del TPC Teatro Pubblico Campano edizione 2025, rivolto a ragazze e ragazzi dai 16 ai 30 anni residenti nella Città Metropolitana di Napoli.

Il laboratorio, che avrà inizio lunedì 10 febbraio e terminerà il 14 marzo, ha il patrocinio del Comune di Pomigliano D’Arco ed è diretto dal regista Felice Panico, al dodicesimo anno nel ruolo di regista e formatore per il Teatro Pubblico Campano.

“Il nostro laboratorio di quest’ anno dal titolo La Rivista Teatrale Europea vuole analizzare col sorriso questa importante fase storica – spiega il regista Felice Panico – sviscerando tutte le possibili forme di comicità sia da un punto di vista della didattica che della messa in scena, per evolvere le abilità e le competenze attoriali dei giovani partecipanti ed apportare un nuovo contributo ad un universo teatrale che da troppo tempo sembra avere accantonato una delle sue più gioiose ed efficaci forme espressive”.

La comicità a teatro vive di percorsi molteplici. I modi, i temi e i tempi della risata sono moltissimi. Contempla una enorme varietà di generi, autori, registi, attori e nazionalità. Cambiano col tempo, nei gusti del pubblico, attraverso gli scossoni della Storia. Sposta confini sia fisici che mentali e ne ride di gusto. Si confronta (e ci fa confrontare) con la parola, il gesto, la situazione oppure tutte e tre messe assieme.

Il laboratorio del TPC è rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 30 anni residenti nell’area della Città Metropolitana di Napoli. La partecipazione è gratuita. Le richieste di adesione vanno inviate al seguente indirizzo entro il 5 febbraio: teatroragazzi@teatropubblicocampano.com

Gli incontri del laboratorio si svolgeranno dal 10 febbraio al 14 marzo 2025 in modalità intensiva, dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00, presso la Sala delle Capriate in via Roma, 281 a Pomigliano d’Arco (NA). Il primo incontro si svolgerà lunedì 10 febbraio alle ore 15:00 presso la Sala delle Capriate.