L’Antico Amore, sold out De Giovanni-Zurzolo a Ischi

Dopo una breve pausa dedicata a “Libraia”, la rassegna satellite sul mondo dell’editoria indipendente, riprende con un sold out annunciato giá da qualche giorno, martedì 29 luglio, l’edizione 2025 del festival Bellissima: a partire dalle ore 21 alla Villa La Colombaia di Forio d’Ischia, infatti, sarà di scena “L’antico amore”, una lettura teatralizzata di testi inediti dello scrittore Maurizio de Giovanni, accompagnata dalla straordinaria voce di Marianita Carfora e dalle musiche originali eseguite live dal sassofonista Marco Zurzolo; per la regia di Annamaria Russo.

«La rassegna “Bellissima” sta rappresentando molto più di un cartellone estivo – traccia così un primo bilancio l’Assessore Davide Laezza –: è il segno tangibile di una rinascita culturale che parte da Forio e guarda lontano. Abbiamo voluto con for-za un progetto che non fosse solo intrattenimento, ma generazione di senso, bellez-za e responsabilità civile. La risposta del pubblico ci conferma che la direzione è giu-sta: ogni serata alla Villa la Colombaia è un incontro autentico tra linguaggi artistici e persone. Ma il dato più incoraggiante è la presenza costante dei giovani: studenti, artisti, volontari, cittadini curiosi che vivono la Villa anche al di là degli eventi, la at-traversano di giorno, la esplorano, la scelgono come luogo di studio, di lavoro e di li-bertà. La Colombaia non è più uno spazio inaccessibile o dimenticato; è tornata a essere un presidio culturale aperto, vivo, quotidiano. Ed è su questa vivibilità, su questa fiducia concreta nel futuro, che continueremo a investire.»

Se è vero che l’arte è l’impronta che lasciamo e la cultura la memoria che ci definisce, ciò che in questo momento ospita la storica residenza estiva di Luchino Visconti assume sempre più, di appuntamento in appuntamento, i connotati di un appassionante viaggio tra le più variegate espressioni artistico-culturali che fanno da testimonianza evidente della capacità di essere umani. La rassegna, che prende il nome dall’iconico film del cineasta milanese, Bellissima 2025, e che andrà avanti – sotto la direzione artistica di Annamaria Punzo – fino al 20 settembre, si articola in una serie di eventi che spaziano dal teatro alla musica, dal cinema alla letteratura.

Con un cartellone costellato da grandi nomi quali Michele Placido, Peppe Lanzetta, e Ruggero Cappuccio non mancheranno performance teatrali, presentazioni di libri, percorsi itineranti, concerti e persino spettacoli di danza classica.

«Con questa rassegna – dichiara il Sindaco di Forio, Stani Verde – affermiamo con chiarezza un obiettivo politico e culturale: la riapertura della Villa La Colombaia come luogo simbolico e reale della rinascita di Forio. Un impegno concreto di questa Amministrazione e del Ministero della Cultura, che si traduce in investimenti strutturali e progettuali. Non un evento, ma un percorso: farne un presidio stabile della cultura e dell’identità del nostro territorio.»

«Bellissima 2025 – spiega Annamaria Punzo, Direttrice artistica – nasce dal desiderio di restituire alla cultura la sua funzione pubblica, condivisa e trasformativa. Non come territorio d’affermazione individuale, ma come spazio critico, generativo, utile. Alla Villa La Colombaia, un luogo profondamente legato alla memoria culturale e cinematografica del nostro Paese, proviamo a intrecciare pensiero e memoria, arte e cura. È una scommessa sul senso della cultura oggi: renderla strumento di lettura del mondo, e non soltanto occasione di intrattenimento. Insomma, un inno ad abitare la vita.»

Bellissima 2025 è organizzato dall’Ufficio Beni culturali del Comune di Forio in collaborazione con Regione Campania, SCABEC, Juju Entertainment e con il patrocinio morale della Città metropolitana di Napoli; sponsor ufficiali della rassegna: Alilauro, Medmar, Snav e Botanaia Relais Resort.

Per info e prenotazioni:

beniculturali@comune.forio.na.it

Location principale:

Villa la Colombaia di Luchino Visconti

via Francesco Calise 142

80075 Forio

Isola d’Ischia — Napoli