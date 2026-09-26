Lazzaro Festival, spettacoli fronte mare alla Gaiola: in scena La magia dell’uovo di Gian Maria Cervo

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A Napoli arte e spettacoli fronte mare. Eccezionale occasione con il Lazzaro Festival che il 27 settembre 2026, a partire dalle ore 17:30, incanta il CERD del Parco Archeologico Sommerso di Gaiola.

L’iniziativa, a ingresso gratuito e con posti limitati, è promossa e co-finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026/2027.

In scena le prime quattro parti del ciclo di commedie brevi “La magia dell’uovo” di Gian Maria Cervo. Irriverente, audace, comica e mistica allo stesso tempo, questa tetralogia diretta da Flavio Albanese connette il carattere ribelle di Napoli al mito di Virgilio alla commedia dell’arte e a Pulcinella. Un evento capace di creare una particolare connessione concettuale tra il tema degli spettacoli e il luogo che li ospita. Si tratta di un lavoro di riscoperta dei culti virgiliani e di loro riconnessione con altre figure della cultura magica napoletana, a partire da quella di Pulcinella. È anche un tentativo di riprendere voci quasi dimenticate a Napoli e quindi di sovrapporre la pratica teatrale a quella museale, in omaggio a una pratica virgiliana di cui ti racconto all’interno di questa mail.

Il cast è composto da Eugenio Castaldo, Antonio Ciorfito, Luca Iervolino, Francesco Petruzzelli, Graziano Purgante e Margherita Romeo. Il disegno del suono è di Mario Gabola.

Iniziative a cura di MuseuM Live in collaborazione con Parco Sommerso Gaiola, Fondazione Napoli C’entro, la Soprintendenza ABAP dell’Area Metropolitana di Napoli e il MUDD, Museo Diocesano Diffuso.

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INGRESSO GRATUITO

SOLO 50 POSTI DISPONIBILI

Prenotazioni a lazzaro.festival@gmail.com