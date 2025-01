Le Perle Rare di Fabio Brescia a In Arte Vesuvio sabato 18

- pubblicità -

Il Teatro In Arte Vesuvio, sito alla via Marino Turchi, 23 è orgoglioso di presentare lo spettacolo “Perle Rare” di Fabio Brescia, che si terrà sabato 18 gennaio alle ore 20:30.

Un evento imperdibile per tutti gli amanti del teatro e della buona musica, che promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionante e ricco di sorprese.

“Perle Rare” è uno spettacolo ideato e presentato da Fabio Brescia, noto per il suo approccio unico e coinvolgente nel mondo dell’intrattenimento.

Un’opera che celebra la bellezza e la profondità delle emozioni umane, attraverso un mix di monologhi, canzoni e momenti di pura poesia.

Fabio Brescia, noto per la sua abilità nel raccontare storie di vita quotidiana con un tocco di ironia e sensibilità, porterà sul palco una carrellata di personaggi e monologhi che si esibiranno in una interpretazione coinvolgente e memorabile.

Il Teatro In Arte Vesuvio, situato nel cuore di Napoli, rappresenta un importante punto di riferimento per la cultura e l’arte nella città. Con la sua atmosfera intima e accogliente, offre al pubblico un’esperienza unica, in cui ogni spettacolo diventa un incontro ravvicinato con gli artisti.

Invitiamo tutti gli appassionati di teatro e di musica a partecipare a questo straordinario evento. I biglietti sono già disponibili presso la biglietteria del teatro e online al seguente link https://py.pl/K661S

Non perdere l’occasione di vivere una serata indimenticabile con “Perle Rare” di Fabio Brescia. Ti aspettiamo sabato 11 gennaio alle ore 20:30 al Teatro In Arte Vesuvio!

Per ulteriori informazioni:

Teatro In Arte Vesuvio

Via Marino Turchi, 23

Cell. 3487323241