Le perle rare di Fabio Brescia ai Lazzari Felici

Sabato 16 Novembre 2024 ore 21:00 sul palco del caratteristico teatro del centro storico di Napoli in scena Fabio Brescia con il suo nuovo spettacolo Perle Rare.

Perle rare è uno spettacolo che parla di umanità, una carrellata di personaggi e monologhi che potremmo considerare corti teatrali, sicuramente c’è spazio anche per la comicità, ma ce n’è altrettanto, se non di più, per la riflessione e, perché no, per la commozione.

Lo spettacolo è condito da alcune canzoni cantate dal vivo con base.

Fabio Brescia non ha bisogno di presentazioni: oltre alla sua voce e simpatia nota a tutti i radioascoltatori, già da ragazzo si è fatto conoscere nel mondo del teatro e del cinema riuscendo sempre a dare uno spessore ai personaggi interpretati.

Nel corso della serata com’è abitudine del teatro sarà servita ai tavoli una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per prendere parte all’evento a numero chiuso è necessario prenotare chiamando / whatsappando il 3500121224, oppure tramite il sito web www.lazzarifelici.it, dove è possibile procedere anche all’acquisto online.

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari