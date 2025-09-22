Le Pornoprecarie quelle di OnlyFals, anteprima nazionale a ottobre al Cilea

- pubblicità -

Tre donne senza soldi, senza mariti e senza prospettive decidono di trasformare il proprio salotto in un set per contenuti hot da caricare su una piattaforma “OnlyFals”. Da questa scelta nasce “Le Pornoprecarie quelle di OnlyFals”, la nuova commedia scritta e interpretata da Maria Bolignano, con Nunzia Schiano, Yuliya Mayarchuk, Angela De Matteo, Alessio Sica e Chiara Di Girolamo.

Con ritmo brillante e battute fulminanti, lo spettacolo racconta il precariato femminile e gioca con l’impatto che piattaforme come OnlyFans hanno avuto sul nostro modo di parlare di libertà e desiderio. Mina, Rosaria e Katerina – tra vicini impiccioni, ex pornodivi e un ologramma creato dall’intelligenza artificiale – scopriranno che l’autonomia di una donna non si misura né con piedi e mutandine messi in vendita né con la facciata di rispettabilità che la società pretende.

Dentro la risata c’è anche una verità amara: quando il lavoro manca o diventa precario, si incrina un pezzo di identità. Chi perde il mestiere perde spesso un angolo di dignità, di appartenenza, di orgoglio. Le Pornoprecarie racconta questa fragilità senza mai indulgere nel dramma. Con ironia, mostra come una società che consuma immagini e relazioni possa spingere a “consumare” persino se stessi, e come la voglia di vivere riesca comunque a farsi spazio.

Una commedia intelligente, mai volgare, che rende omaggio alla forza e alla vitalità femminile e parla a un pubblico ampio, pronto a ridere e a riconoscersi.

Anteprima nazionale: 10, 11 e 12 ottobre – Teatro Cilea (Napoli)

Autrice e interprete: Maria Bolignano

Con: Nunzia Schiano, Yuliya Mayarchuk, Angela De Matteo, Alessio Sica, Chiara Di Girolamo

Durata: circa 105 minuti

Produzione: Rino Pinto – contatti 329 3054652