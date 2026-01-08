Lucciole, da sabato 10 al Teatro Tram

- pubblicità -

Spettacolo teatrale ‘LUCCIOLE’, da sabato 10 a domenica 18 gennaio, in scena al Teatro TRAM (via Port’Alba 30), Napoli.

Stella è una ragazza unica, Titta è la sua mamma. Ciascuna madre vorrebbe il meglio per la propria figlia, come una vita ‘normale’, degna di essere vissuta.

E allora l’immaginazione, stimolata da un subconscio che desidera profondamente, le fa vedere e vivere una figlia diversa, un rapporto diverso, fatto di contrasti, incomprensioni, un affetto reciproco tristemente elemosinato e momenti di apparente serenità. E se la realtà fosse addirittura meglio della fantasia?

E se la madre realizzasse che ciò che possiede, ciò che le arreca più sofferenza, è anche ciò che le dona una gioia altrimenti inesistente? E se la vita reale fosse certamente trascinata, scomposta, imperfetta, ma al tempo stesso anche più soddisfacente, piena e intrisa di un amore infinito e meraviglioso? In scena, tre donne, un turbinio carico di sussulti emotivi bellissimi o tristissimi che diranno di un amore che sgorga come fiume in piena e travolge tutto, pensieri, ricordi, sentimenti, fra risa e lacrime, solitudine ed ironia, sarcasmo e dolore, desiderio e frustrazione.

Lo spettacolo teatrale ‘LUCCIOLE’ è scritto e diretto da Martina Zaccaro che cura anche il disegno luci e lo spazio scenico. Nelle vesti di attrice è con Roberta Misticone e Titti Nuzzolese. L’ assistente alla regia è Milena Pugliese.

“Lucciole è uno spettacolo pieno di emotività e purezza. In un tempo spietato che tende a spegnere le sfumature e a tacere sulle fragilità, questo lavoro sceglie la delicatezza come atto di resistenza. È un teatro potente che non urla ma che trova la maniera per farsi sentire lasciando allo spettatore lo spazio per interrogarsi, con empatia- dichiara Martina Zaccaro, regista di Lucciole. Un racconto intimo e struggente. Al TRAM crediamo in un teatro che accenda domande più che offrire risposte, e ‘Lucciole’ è una di quelle esperienze che brillano. Specie nel buio”.

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Card: 4 spettacoli a scelta: € 36; 8 spettacoli a scelta: € 64

Info e prenotazioni: whatsapp 342 1785 930 – email tram.biglietteria@gmail.com

Per maggiori informazioni: tram.stampa@gmail.com 342 1785930