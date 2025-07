L’urlo, Peppe Lanzetta a Palazzo Ricca giovedì 3

- pubblicità -

La poesia urbana di un forte narratore in Fondazione Banco Napoli. Giovedì 3 luglio alle 18:30 a Palazzo Ricca (Via dei Tribunali, 213), va in scena lo spettacolo L’urlo con Peppe Lanzetta, accompagnato da Jennà Romano.

“Un progetto spietato nella sua ironia e crudo nella forma: racconti in musica che si fondono e si confondono, sullo sfondo di una città pregna come Napoli”.

Questa la totale immersione nel percorso artistico di Lanzetta, dove la forza prorompente di un attore, scrittore, e in questa occasione anche fine dicitore e cantante, si fonde con una profonda ricerca musicale, che anima controversi anni dell’esistenza.

L’urlo è uno spettacolo figlio di questo momento storico, di una forzata lontananza, che ha portato a una vita sospesa. Una mistura di considerazioni, fatta di momenti teatrali che scuotono, accarezzano, fondendosi con la canzone. Questa intensa forma di messa in scena ha avuto inizio dalla collaborazione di Lanzetta con Jennà Romano, musicista e leader del gruppo musicale Letti Sfatti.

I due hanno accettano una bella sfida, quella di raccontare e suonare la vita in una forma teatrale intensa e coinvolgente.

«Dopo il successo dello spettacolo di Gea Martire – commenta il direttore artistico Nicola Le Donne – che ha inaugurato la stagione teatrale estiva della Fondazione Banco Napoli – è un orgoglio ritrovare in scena Lanzetta, maestro della poesia e della scrittura. Il progetto del teatro è nato con la Vicepresidente Rosaria Giampetraglia, secondo i valori della Fondazione: diffondere e rendere fruibile l’arte e la bellezza». Ingresso gratuito.