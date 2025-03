Massimiliano Gallo al Belvedere di San Leucio l’11 luglio

- pubblicità -

Ci sarà anche Massimiliano Gallo alla decima edizione del festival Un’Estate da Belvedere. Venerdì 11 luglio 2025 l’attore e regista napoletano ritorna in scena al Belvedere di San Leucio, a Caserta, con il suo nuovo spettacolo “Anni ’90… Noi che volevamo la favola”. Con lui in scena la stessa formazione dello spettacolo precedente che ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica: l’attrice Shalana Santana, la cantante Carmen Scognamiglio e cinque musicisti diretti dal Maestro Mimmo Napolitano. Dopo il successo del 2023, Massimiliano Gallo torna a grande richiesta sul palco del festival prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e il patrocinio del Comune di Caserta.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita su Ticketone, Go2 e nei punti vendita autorizzati.

Eravamo rimasti alla caduta del muro di Berlino. Così era finito il precedente spettacolo di Massimiliano Gallo dedicato agli anni 80: “Stasera, Punto e a Capo!”. Quello in cui ha raccontato la sua adolescenza a metà tra purezza e infinito incanto.

Le immagini della caduta del Muro di Berlino, i berlinesi armati di piccone, le folle che attraversano il Checkpoint Charlie, gli abbracci tra sconosciuti, i balli in cima a quello che fino a poche ore prima era il simbolo della divisione del mondo in due fazioni. Riguardando a quell’epoca, sembra che col Muro sia caduta la prima casella di un domino di eventi positivi che negli anni successivi ha sconvolto gli equilibri del mondo. Insomma, sembrava tutto bellissimo…ma forse niente è veramente cambiato!

Erano gli anni di “Certe Notti” di Ligabue e dell’ “Ombelico del mondo” di Jovanotti. Di Fiorello e del suo “Karaoke”, di “Non è la rai”, di “Bim, Bum, bam” e di “Bay Watch”, di “Blob” e “Artattack”, di “La vita è bella”, “Forrest Gump” e “Mamma ho perso l’aereo”, della pillola rossa o la pillola blu di “Matrix”. Erano gli anni in cui si giocava a “Super Mario” e “Pokemon”, in cui si parlava di un mondo da connettere. Erano gli anni del Viagra.

Come ha detto Douglas Coupland, lo scrittore che ha coniato il termine Generazione X: “La storia era finita, e la sensazione era ottima”.

Quello degli anni Novanta è stato apparentemente un decennio perfetto, ma in realtà sono molte le cose che preferiamo non ricordare sui nostri profili social, ma d’altronde fa piacere ricordare solo le cose belle. Quello di cui la nostalgia non tiene conto è per esempio la guerra: dal massacro di Srebrenica al genocidio in Ruanda. La stessa sorte è toccata alla svalutazione della Lira e alla progressiva perdita di potere d’acquisto da parte degli italiani successive a Mani Pulite, ed è proprio nel gennaio 1994 che con un videomessaggio di 9 minuti Silvio Berlusconi ha fatto il suo ingresso in politica, non uscendone per i vent’anni successivi. È sempre in questo periodo che si è iniziata ad affermare in Italia la Lega Nord di Bossi che è arrivata al Governo.

Ed allora divertiamoci a raccontarli questi anni 90’, ridendo sulle nostre disgrazie, su quello che siamo stati e su quanto ci eravamo promessi.

Lo spettacolo di Massimiliano Gallo a Caserta si aggiunge al cartellone della decima edizione di “Un’Estate da Belvedere” che anche quest’anno si terrà in due venue, entrambe dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Oltre alla classica location del Belvedere di San Leucio – che da dieci anni accoglie gli spettacoli del festival – sono in programma eventi anche nello spazio antistante la Reggia di Caserta, il prossimo settembre.

Già annunciati: Maurizio Battista (10 luglio), Lucio Corsi (13 luglio), Marcus Miller (16 luglio), Anastacia (18 luglio), Diodato (20 luglio) e Edoardo Leo (23 luglio), per Belvedere Session. Mentre, Rocco Hunt (11 settembre), Tananai (13 settembre), Francesco De Gregori (15 settembre), Giorgia (16 settembre e 26 settembre) e Gianna Nannini (17 settembre) saranno tra i protagonisti di Reggia Session. Main event fuori cartellone, Luciano Ligabue il 6 settembre alla Reggia di Caserta con “La notte di certe notti“.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI

www.unestatedabelvedere.it