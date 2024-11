Massimiliano Gallo al Teatro Cilea

- pubblicità -

Il Teatro Cilea di Napoli è pronto ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione teatrale: Massimiliano Gallo torna in scena con il suo nuovo spettacolo “Anni 90’… Noi che volevamo la favola!“, in programma dal 21 al 24 novembre e dal 28 novembre al 1 dicembre 2024. L’attore napoletano, già noto al grande pubblico per i suoi successi in serie televisive Rai, presenta una rivisitazione ironica e nostalgica di un decennio che ha segnato profondamente la cultura giovanile.

Dopo il grande successo di “Stasera, punto e a capo!”, che ha raccontato l’adolescenza negli anni ’80, Gallo ci invita a un tuffo nel passato, esplorando gli anni ’90 con uno sguardo critico e divertente. La sinossi dello spettacolo preannuncia un viaggio emozionante: “Eravamo rimasti alla caduta del muro di Berlino“, dice Gallo, “un momento che ha segnato l’inizio di una nuova era, ma che ha anche celato sfide e contraddizioni“.

“Anni 90’… Noi che volevamo la favola!” è un’opera che mescola ricordi e attualità, dove il pubblico sarà guidato attraverso un mosaico di eventi, icone musicali e fenomeni culturali che hanno caratterizzato quel periodo. Dalle canzoni di Ligabue e Jovanotti ai programmi televisivi che hanno segnato un’epoca, come “Non è la Rai” e “Karaoke”, fino ai successi cinematografici come “La vita è bella” e “Forrest Gump”, Gallo ci ricorda come quegli anni siano stati un’apparente festa, ma anche un tempo di sfide e cambiamenti.

Con un linguaggio fresco e coinvolgente, lo spettacolo affronta temi di grande rilevanza sociale, come la guerra e le crisi economiche, senza mai perdere di vista il divertimento e l’ironia. “Divertiamoci a raccontare questi anni ’90“, invita Gallo, “ridendo sulle nostre disgrazie e su ciò che eravamo, ricordando quanto ci eravamo promessi“.

Oltre Gallo nel cast dello spettacolo troviamo la cantante Carmen Scognamiglio accompagnata dalla Napolinord Big Band diretta dal Maestro Mimmo Napolitano, e il corpo di ballo Anni 90 Dance, guidato dal coreografo Ettore de Lorenzo, composto da: Virginia Vorraro, Flavia Borghese, Claudia Lazzari, Maria Iannotti, Donatella Saraceno, Stefania Iannotti, Emanuela Genua; diretto dal coreografo Ettore de Lorenzo. Tutti questi elementi garantiranno una performance di altissimo livello, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica grazie anche al lavoro dei produttori dello spettacolo Carmine Gambardella e Rino Pinto e l’amministratore di compagnia Nicoletta Migliucci.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e online al seguente link: https://www.etes.it/sale/calendar/83458/ANNI+90’+-+NOI+CHE+VOLEVAMO+LA+FAVOLA!

Gio. 21 e 28 Nov. Platea euro 28 – Galleria euro 23 inizio ore 21

Ven. 22 3 29 Nov. Platea euro 33 – Galleria euro 28 inizio ore 21

Sab. 23 e 30 Nov. Platea euro 33 – Galleria euro 28 inizio ore 21

Dom. 24 Nov. e 01 Dic. Platea euro 33 – Galleria euro 28 inizio ore 18

Info botteghino del teatro dal lunedì al sabato h 10:00 – 13:30 / 16:30 – 20:00.

In programma al Cilea anche: Vincenzo De Lucia (dal 5 dicembre), Biagio Izzo (dall’11 dicembre), Benedetto Casillo (dal 30 gennaio), Carlo Buccirosso (dal 13 febbraio), concerto degli Avion Travel (dal 20 febbraio), Maurizio Casagrande (dal 6 marzo), Ghiri Gori – I Ragazzi della Cilea Academy (dal 10 aprile), Paolo Caiazzo (dal 24 aprile).

N.B. le richieste accrediti vanno inoltrate entro il giorno 20 nov. ore 12. Tutte le richieste oltre quella data non verranno prese in considerazione. I posti assegnati non potranno essere cambiati.

Teatro Cilea

Via San Domenico 11, (Vomero) Napoli

info tel. 0817141801

www.teatrocilea.it

www.facebook.com/TeatroCileaNapoli