Maurizio Battista al Belvedere di San Leucio il 10 luglio

- pubblicità -

Ci sarà anche la comicità di Maurizio Battista alla decima edizione di “Un’Estate da Belvedere”. L’artista romano sarà in scena giovedì 10 luglio al Belvedere di San Leucio, a Caserta, col suo divertente “Summer Tour”.

Lo spettacolo – prodotto da Fabio Censi – rientra nell’ampio cartellone di eventi del festival prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e il patrocinio del Comune di Caserta.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita su Ticketone, Go2 e punti vendita autorizzati.

Con questo “Summer Tour”, Maurizio Battista esplora le intricatissime e divertenti sfumature della vita attraverso il suo caratteristico occhio irriverente e dissacrante, con la sua tipica autoironia. Comico, conduttore televisivo, cabarettista, attore e regista: Maurizio Battista è questo e molto altro! La sua comicità si incentra sulla parodia di aspetti e comportamenti comuni nella quotidianità oltre che per la capacità di scovare fatti di cronaca bizzarri e divertenti.

Tra aneddoti, ospiti e tante battute per passare una serata all’insegna della comicità, Battista porta in scena al Belvedere di San Leucio uno spettacolo pieno di verve e di risate. Un vero e proprio viaggio nel suo mondo, tra storie di vita quotidiana e riflessioni esilaranti.

Lo spettacolo di Maurizio Battista a Caserta, si aggiunge al cartellone di “Un’Estate da Belvedere 2025” che anche quest’anno si terrà in due venue, entrambe dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Oltre alla classica location del Belvedere di San Leucio sono in programma eventi anche in Piazza Carlo di Borbone, a settembre, davanti alla Reggia di Caserta. Già annunciati Anastacia (18 luglio) e Diodato (20 luglio), per Belvedere Session, mentre Tananai (13 settembre), Francesco De Gregori (15 settembre), Giorgia (16 settembre) e Gianna Nannini (17 settembre) saranno tra i protagonisti di Reggia Session. Main event fuori cartellone, Luciano Ligabue il 6 settembre alla Reggia di Caserta con “La notte di certe notti“.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI: www.unestatedabelvedere.it