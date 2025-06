Pinocchio. Che cos’è una persona? domenica 8 al Teatro Mercadante

- pubblicità -

Al Teatro Mercadante di Napoli, domenica 8 giugno, ore 18.00, uno spettacolo di Davide Iodice, promosso dal Comune di Napoli con Teatro di Napoli – Teatro Nazionale nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli

Domenica 8 giugno alle ore 18.00 il sipario del Teatro Mercadante di Napoli si alzerà su “PINOCCHIO. Che cos’è una persona?”. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è ideato, scritto e diretto da Davide Iodice e promosso e finanziato dal Comune di Napoli, in collaborazione con il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli, nato per promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione attiva attraverso l’arte e il linguaggio teatrale.

Il lavoro di Iodice rappresenta il terzo atto di un percorso artistico e culturale più ampio, che il Comune di Napoli ha dedicato al burattino di Carlo Collodi: l’opera “Oh!” di Marcello Jori, un Pinocchio in bronzo scolpito nel momento magico in cui prende vita, in mostra fino a domenica 28 settembre in Piazza Mercato nell’ambito del progetto “Napoli contemporanea”, e il laboratorio gratuito per bambini “Leggere Pinocchio con tutti i sensi”, curato dalla drammaturga e regista Sara Sole Notarbartolo per l’associazione Taverna Est ETS, che proseguirà fino a giovedì 26 giugno nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato nell’ambito del progetto “Santa Croce Cult”.

“La figura di Pinocchio – dichiara Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli – ci offre una chiave ad hoc per creare un unico linguaggio, che sia in grado di mettere in relazione mondi diversi: quello della parola scritta, dell’immaginazione artistica, dell’espressione teatrale. Così hanno origine il laboratorio dell’associazione Taverna Est ETS, l’opera dell’artista Marcello Jori e lo spettacolo del regista, drammaturgo e pedagogista Davide Iodice. In un tempo in cui si parla per contrasti, l’Amministrazione Manfredi sceglie sempre di parlare per connessioni. E invita cittadini e visitatori a riscoprire la bellezza che nasce dall’incontro tra discipline, voci e sguardi”.

“Passo dopo passo seguiamo Pinocchio in giro per l’Italia: dai canali di Venezia, dove lo spettacolo è stato presentato il 4 e 5 giugno, ritorniamo dove tutto è cominciato, al teatro della nostra città, che si apre alla nostra comunità di riferimento, grazie alla volontà del Comune di Napoli, gratuitamente, così come deve essere la cultura quando vuole essere partecipata” – afferma Davide Iodice.

Lo spettacolo “PINOCCHIO. Che cos’è una persona?” rappresenta il culmine di un lungo percorso formativo e artistico promosso dalla compagnia Scuola Elementare del Teatro APS, una realtà nata per dare voce e spazio scenico a persone con disabilità, neurodivergenze, storie di marginalità, e percorsi di reinserimento sociale. Una compagnia eterogenea che ha saputo costruire, sotto la guida di Davide Iodice, un linguaggio scenico autentico, emotivamente potente, profondamente umano.

In questa visione radicale e poetica, la fiaba di Collodi viene reinterpretata come metafora delle esistenze fragili e “straordinarie”. Pinocchio diventa il simbolo della differenza, della trasformazione, del desiderio di appartenenza e riconoscimento. Un’identità in costruzione, che si confronta con il giudizio sociale, con la difficoltà di essere accettati, con l’ansia di rientrare in una “normalità” spesso imposta e inaccessibile. Iodice descrive il burattino come “tutti i diversi”: ragazzi e ragazze con sindrome di Down, autismo, sindrome di Williams, Asperger, ma anche giovani provenienti da contesti criminali o da percorsi giudiziari, persone che ogni giorno compiono un faticoso processo di ridefinizione del proprio posto nel mondo.

Davide Iodice, da anni impegnato in una pratica teatrale a forte vocazione sociale, restituisce al pubblico uno spettacolo necessario. Un “manifesto per e sulla disabilità”, come lui stesso lo definisce, capace di scardinare la retorica dell’assistenzialismo e dell’eroismo per restituire spazio all’essere umano nella sua pienezza e complessità.

Prodotto da Interno 5 e dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, “PINOCCHIO. Che cos’è una persona?” ha una durata di 60 minuti e rappresenta una delle più alte espressioni del teatro contemporaneo. È un’opera che non solo emoziona, ma interroga, smuove e chiede responsabilità a cittadini, spettatori, istituzioni.