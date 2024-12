Mis-Smarco al Teatro Serra

- pubblicità -

Debutta in Campania, al Teatro Serra di Napoli, “Mis-Smarco” dissacrante satira al femminile sulla ‘Commedia Divina’ che è la vita, soprattutto quando si decide di prenderla per mano. Una produzione ‘Elsinor Centro di Produzione Teatrale’ e ‘Numeri 11’ di e con Valentina Illuminati. Luci Ornella Banfi e Rossano Siragusano. Dal 20 al 22 dicembre (venerdì e sabato ore 21:00, domenica ore 18:00) a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: teatroserra@gmail.com, 347.8051793.

Il racconto comico di una trasformazione al femminile. La storia qualunque di una donna qualunque, dal linguaggio accessibile ed una trama che si potrebbe definire ‘a buffet’: ognuno prenda ciò che vuole! Mis Smarco nasce in provincia, nelle Marche, terra della quale conserva il dialetto. È una donna come tante impegnata ad interpretare a tempo pieno gli innumerevoli ruoli di figlia, sorella, nipote, compagna… sempre brava, divertente, saggia, umile, educata.

Alla soglia degli ‘-anta’ e ormai donna, decide di ‘smarcarsi’ da queste molteplici e ingombranti etichette e di raccontarsi, portando in scena un’attrice, molte personalità e altrettanti personaggi. Alternando narrazione, dialoghi e monologhi la protagonista condivide un percorso disseminato di “quei piccoli avvenimenti quotidiani” che, inconsapevolmente, diventano così grandi da condizionare la personalità e la storia di ciascuno. Uno spettacolo leggero, ironico e irriverente, che offre al contempo spunti di riflessione comuni.

“L’autrice, l’attrice e la regista sono d’accordo: la vita nei suoi tempi e contrattempi, va vissuta per quella che è, una ‘Commedia Divina’ – dice Illuminati – In fondo, scegliendo le parole giuste possiamo davvero cambiare la storia, magari la nostra…magari!”. Smarcandoci dal modo, dal nodo e dalla perfezione. Magari.

