Miseria e Nobiltà al Teatro Politeama

Sabato 29 e domenica 30 novembre, al Politeama di Napoli, Via Monte di Dio 80, sarà in scena lo spettacolo “Miseria e Nobiltà” con Giovanni Allocca e Salvatore Pinto, che cura anche la regia, e con Francesco Ammirevole, Rosanna Aprile, Domenico Ciaravolo, Lorenza Colace, Angela Esposito, Giovanni Ilardi, Carmine Losciale, Fausto Lunella, Marcello Marciano, Ciro Meglio, Tammaro Palomba, Anna Teletta, Sabrina Toralbo.

La Commedia è accompagnata da tre musicisti, con a capo il M.° Leo Amendola (chitarra), che ha scritto l’inedita colonna sonora dello spettacolo.

“Miseria e Nobiltà” porta in scena la storia di Felice Sciosciammocca, un povero scrivano pubblico che, per denaro, accetta di fingersi un nobile per aiutare il giovane marchese Eugenio a chiedere la mano della sua amata Gemma, figlia di un ricco e ingenuo cuoco. La trama è ricca di equivoci esilaranti che nascono dal tentativo di Felice e dei suoi coinquilini, tutti poveri, di impersonare una ricca e nobile famiglia aristocratica contrapponendo la vera miseria materiale alla finta nobiltà di facciata.

Biglietti (Poltrona e Palco I Liv: 20 Euro // Palco II e III Liv: 15 Euro) al botteghino Augusteo, al Politeama da un’ora prima dell’inizio spettacolo, presso le rivendite e online su Bigliettoveloce

https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=8032