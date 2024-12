Napoli Est Fest, Simone Schettino al Centro Asterix

- pubblicità -

Nell’ambito della terza edizione del Napoli Est Fest, la rassegna in corso nella VI municipalità, domani 23 dicembre il comico Simone Schettino, celebre per il suo stile ironico e graffiante, salirà sul palco del Centro Asterix in via Atripaldi 2 a Barra con il suo spettacolo dal titolo “Recital”.

Lo show promette di conquistare il pubblico con la sua travolgente comicità, fatta di battute brillanti e riflessioni pungenti sulla vita quotidiana e sull’attualità.

L’evento si svolge nella sala intitolata a GiovanBattista Cutolo ed è parte della programmazione culturale che anima il Natale di Barra, San Giovanni e Ponticelli. La rassegna Napoli Est Fest si propone di unire tradizione e innovazione, offrendo spettacoli gratuiti che celebrano il talento partenopeo in tutte le sue forme.

“Recital” rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del programma con l’intento di regalare al pubblico momenti di ironia e leggerezza, tipici dello stile inconfondibile di Schettino.

Tutti gli spettacoli del Napoli Est Fest sono gratuiti, con accesso tramite invito. Per informazioni e ritiro degli inviti, è possibile contattare gli uffici della VI Municipalità ai numeri 0817951844 / 0817951866.

L’organizzazione è curata dall’associazione Giano Bifronte.

Domani è prevista anche la terza delle performance itineranti con la Christmas Street Band a cura della Santoro Music Academy, l’ensemble porterà la magia natalizia tra le strade della VI Municipalità con musica itinerante. L’esibizione è prevista con partenza alle ore 16:30 in piazza Pacichelli, a San Giovanni a Teduccio.