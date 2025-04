Neapolis 25, 25 spettacolo al Teatro Tram

- pubblicità -

Sabato 3 maggio 2025 alle 19.00 al TRAM prenderà il via il progetto Neapolis 25, un ricchissimo programma di eventi ideato da Mirko Di Martino e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Dipartimento spettacolo.

Il primo spettacolo in scena, con ingresso gratuito, sarà Una Sirena, scritto da Marina Salvetti, diretto da Fabio Pappacena e interpretato da Gabriella Di Mauro. Lo spettacolo, finalista al Festival Belli Corti del Teatro San Paolo di Roma, è un monologo intimo e divertente che reinterpreta in chiave contemporanea il mito della sirena.

Con il progetto Neapolis 25 il TRAM celebra i 2500 anni della fondazione di Napoli. Da maggio a dicembre 2025 ci sarà un fittissimo programma di 25 eventi, idealmente uno per ciascun secolo di vita della città, la maggior parte dei quali a ingresso gratuito. Spettacoli teatrali, reading letterari e musicali, live podcast, concerti, lezioni-spettacolo: una serie di omaggi ai grandi protagonisti di Napoli, agli eventi storici, ai personaggi che l’hanno resa grande. Da Eduardo a Viviani, da Totò a Nino Taranto, da Eleonora Fonseca Pimentel a Benedetto Croce, dall’eruzione del 79 d.c. al regno dei Borbone, concludendo con un omaggio a Eduardo Scarpetta a cento anni dalla morte. Gli eventi saranno diffusi sul territorio comunale: il TRAM sarà il centro delle iniziativa, ma tanti altri spettacoli andranno in scena in luoghi come la Biblioteca di Soccavo, la sacrestia di S.Anna, e in altri punti della città.

Quasi la metà degli eventi saranno delle novità assolute realizzate dagli attori di Teatro dell’Osso e dai suoi partner artistici. Torneranno in scena spettacoli storici come Regine sorelle con Titti Nuzzolese, dedicato a Maria Carolina di Borbone e Maria Antonietta, e Leggende Napulitane di Diego Sommaripa. Rivedremo alcuni spettacoli dell’ultima stagione teatrale del TRAM come Micia Nera e i conti pomiglianesi con Valeria Impagliazzo e Nello Provenzano e Echi poetici dedicato a Salvatore Di Giacomo con Francesco Luongo e Vincenzo Santagata.

IL PROGRAMMA

3 maggio 2025, ore 19.00

Presentazione del progetto. A seguire:

UNA SIRENA

corto teatrale di Marina Salvetti

regia di Fabio Pappacena

con Gabriella Di Mauro

Ornella è una donna transgender, con un passato doloroso e un presente gioioso. È una napoletana, che si riconosce nella sua città. Proprio come Napoli, abbraccia gli opposti, le contraddizioni, le difficoltà che la distinguono dal resto del mondo. Entra in scena per raccontarci, con alla vita un lungo strascico, simbolo del suo cammino. Quella lunga coda blu è la coda di Partenope ma anche il percorso travagliato di Ornella Petrone; come il corredo genetico di Salvatore. Ornella riuscirà a liberarsene, per rinascere sirena dalle onde del mare.

10 maggio 2025

Teatro TRAM, ore 20.00

RACCONTI DEL MISTERO

da Salvatore Di Giacomo

adattamento di Diego Sommaripa e Emanuele Scherillo

con Dolores Gianoli, Francesco Rivieccio, Diego Sommaripa

regia di Diego Sommaripa

Questi racconti scritti da Salvatore Di Giacomo rappresentano un episodio singolare all’interno della sua produzione drammaturgica e letteraria, affascinante e ricco di mistero. Ed è quest’ultimo il motore del riadattamento. Il poeta dell’amore che si presta meravigliosamente al giallo che con l’idea di messa in scena verrà maggiormente sottolineato. Un mystery drama ambientato in Germania (proprio come l’autore stesso suggerisce) dove i protagonisti bizzarri, crudeli, grotteschi si contrapporranno alla figura dell’autore che indosserà gli abiti dell’investigatore.

18 maggio 2025

Teatro TRAM, ore 18.00 – ingresso gratuito

UNA SPLENDIDA SERAO

di e con Titti Nuzzolese

musiche live Francesco Santagata

Curiosità e musica e racconti. Una serata dedicata a Matilde Serao, alla sua storia e alle sue novelle con uno straordinario accompagnamento musicale eseguito dal vivo da Francesco Santagata. Chi era questa donna? Come ha fatto a far sentire la sua voce? Giornalista e scrittrice straordinaria, si ergeva come un faro nella nebbia dell’ignoranza, illuminando il cammino verso la modernità con la sua penna acuta e la sua audacia senza pari. Negli anni in cui è vissuta il valore di una donna era confinato tra le faccende domestiche e la cura dei bambini, una certezza, questa, fino all’arrivo della sua voce forte, tenace e determinata in favore del cambiamento.

25 maggio 2025

Teatro TRAM, ore 18.00 – ingresso gratuito

ECHI POETICI

odissea Emotiva nei versi di Salvatore di Giacomo

di e con Francesco Luongo e con Antonio Masilotti

musiche di Francesco Santagata

Uno sguardo intenso sulla vita e l’eredità di questo rinomato poeta e drammaturgo italiano, un viaggio emozionante attraverso i suoi scritti, intrecciando abilmente testi teatrali, canzoni e poesie. Un’esperienza multisensoriale che cattura l’anima vibrante di Napoli e l’amore appassionato di Di Giacomo per la cultura popolare. Lo spettacolo esplora le sfumature della sua poetica e la sua connessione con Napoli. Una narrazione avvincente che getta luce sulla figura di Di Giacomo e sul suo significativo contributo alla letteratura italiana.

1 giugno 2025

Teatro TRAM, ore 18.00

MICIA NERA e i conti pomiglianesi

di e con Valeria Impagliazzo, Nello Provenzano

sonorizzazione dal vivo e musiche originali Pasquale Ruocco

Quando il sole tramonta, una coppia di ratti esce dal proprio covo per procacciarsi del cibo. Una volta fuori, però, i due roditori vengono puntualmente minacciati dalla presenza di un gatto randagio, “Micia Nera”. Il felino fa loro credere che avranno salva la vita solo in cambio di qualche ora di divertimento. E così, per sopravvivere, ogni notte i due topi sono costretti a diventare dei cantastorie. È in questa cornice che si snoda la narrazione dei “Conti pomiglianesi”, antica e quasi sconosciuta raccolta di fiabe curata da Vittorio Imbriani alla fine dell’Ottocento.

8 giugno 2025

Teatro TRAM, ore 18.00 – ingresso gratuito

DENTRO LA MASCHERA NERA

lezione/spettacolo sulla Commedia dell’Arte

di e con Antonio Gargiulo

Pulcinella non è una Maschera come le altre. Non incarna un tipo, un carattere specifico. Si identifica con un popolo intero, la sua filosofia di vita, il suo rapporto con l’ordine, col potere, coi “superiori”! E con questi viene spesso a patti – che raramente rispetta – e, altrettanto spesso, dileggia fino allo sberleffo più sguaiato, ma mai veramente consapevole. Pulcinella è Maschera d’amore e col potere ha per forza un rapporto conflittuale. E, come sempre in questi casi, è proprio dal conflitto che deriva la definizione di una identità riconoscibile. Pulcinella non sarebbe ciò che è se non dovesse costantemente confrontarsi con prepotenze e angherie che si autodefiniscono “potere indiscusso”.

14 giugno 2025

Sacrestia di S.Anna dei Lombardi, ore 18.30

ORIZZONTI MOSSI

percorso musicale-letterario a cura di Scialacore

con Mariangela Giombini, Giuseppe Di Taranto, Paolo Petraroli

regia di Francesco Luongo

Un percorso che intreccia musica e letteratura guidando l’ascoltatore in uno spostamento immaginario. Lo strumento e il mezzo di navigazione sarà il mediterraneo. All’interno della nostra navigazione, la canzone diventa la nostra migliore bussola. Questa infatti, come un’ubiquità, taglia, centrifuga la distanza, travalicando i confini geografici ed immaginari. In questo modo saremo nati altrove, venuti al mondo spaesati, per cercare nelle voci dell’altro la trama del nostro cantare. Come vela di questa nave, allungheremo dunque il nostro sguardo fino a toccare gli angoli più nascosti del mediterraneo, vivide scene del nostro sud e non solo, mare nostrum, il mare, che resta un luogo, prima ancora che un territorio geografico.

Agosto 2025 (data e luogo da definire)

LEGGENDE NAPULITANE

con Vittorio Passaro, Emanuele Iovino, Diego Sommaripa, Vincenzo Lettieri, Federica Ottombrino

regia di Diego Sommaripa

Le nostre Leggende sono come fili intrecciati che si snodano attraverso il tempo, tessendo le trame di misteri intramontabili e storie incantate come quella del Fiume Sebeto, oppure della Tomba del Conte Dracula a Napoli, e di personaggi tra i più iconici della cultura partenopea: la Bella M’Briana, Il Principe di Sansevero con il suo lacchè Pulcinella, il Munaciello, che come fantasmi si materializzano nel presente. L’antico palcoscenico diventa un laboratorio magico dove fatti, cunti e miti che stanno per essere dimenticati vengono restaurati come se ci trovassimo in una bottega d’artigianato. Qui, i personaggi prendono vita in un circo di emozioni, regalando uno spettacolo coinvolgente che invita a ri-scoprire, ridere e sognare.

13 settembre 2025

Sacrestia di S.Anna dei Lombardi, ore 18.30

INDIFFERENTEMENTE

con Laura Cuomo, Daniela Dentato, Francesco Luongo, Angelo Plaitano

Voci e suoni del sud un viaggio attraverso i suoni e i ritmi della regione Campania, partendo da Napoli, percorrendo le strade che portano al Vesuvio, alla Terra di Lavoro, ai suoni irpini, ai canti di Salerno e del Cilento. Partendo dalla tammurriata, ancora oggi praticata, vissuta con la danza e i tamburi, rivisitata dalle esperienze del folk attuale. Scoprendo il primo esempio di canzone nata dal popolo per il popolo con l’intenzione di ironizzare sul manierismo musicale in voga nel ‘500, la villanella. La canzone classica napoletana, brani conosciuti in tutto il mondo ( due nomi su tutti, Era de Maggio, Io te vurria vasa’), e i grandi autori (Raffaele Viviani, Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio).

12 ottobre 2025

Teatro TRAM, ore 18.00

SCIAMISSA

Omaggio a Nino Taranto in versi, prosa e musica

di e con Francesco Rivieccio

alla chitarra Lucio De Filippis

Trame di vecchi costumi teatrali; trame da un palcoscenico vuoto, abbandonato; trame raccontate da un sarto di compagnia… ma la compagnia di chi? Con questo interrogativo si tesse la tela della storia di uno spettacolo cucito tra ricordi, numeri e vecchi cappelli rotti… tra gomitoli di stracci, valigie e fogli sparsi. Fa sempre bene un tuffo nel passato. Non è semplice omaggiare Nino Taranto, ma poi ci siamo convinti che omaggiare lui voleva dire omaggiare tutta Napoli… un grande artista ha sempre un grande cuore e Taranto lo aveva più di tutti: lo apriva e dava vita ai personaggi scritti da Viviani, agli schizzi di Pisano e Cioffi, ai versi di Ferdinando Russo e Totò. Noi proviamo ad aprire un pò anche il nostro di cuore (per quanto sia possibile) e rendiamo giustizia anche a Nino Taranto autore… con diversi brani tra prosa e musica da lui scritti dalle parodie ai monologhi per le sue riviste. Vogliamo condividere con voi questa ricerca… questa poesia.

26 ottobre 2025

Teatro TRAM, ore 18.00

OMAGGIO A VIVIANI

a cura di Diego Sommaripa

2 novembre 2025

Teatro TRAM, ore 18.00

I MENECMI NAPOLETANI

di Plauto, regia di Antonio Gargiulo

con Arianna Cristillo, Antonio Granatina, Antonio Gargiulo, Sara Saccone, Dalila Paragliola, Gaetano Buquicchio, Andrea Pacelli, Elena Siani

Con rinnovato entusiasmo la Compagnia Teatrale Extravagantes propone questa nuova fatica al pubblico. Impressiona sempre come un meccanismo comico, dinamiche di interrelazione tra personaggi e compimento di una trama ordita,vecchi di 2000 anni, possano generare le medesime reazioni ilari nel pubblico, allora come oggi. Questa la potenza espressiva di T. Maccio Plauto, autore prolifico che con “I Menecmi” ci pone di fronte la commedia degli equivoci espressa al suo massimo potenziale, farcita dall’eterno mito – dilemma del doppio, che mette in crisi il sé. Tutto questo raccontato con ritmi comici che ci appartengono poiché scritti nel nostro DNA sociale, fatto di frizzi e lazzi, personaggi grotteschi e situazioni paradossali.

Dal 7 al 9 e dal 14 al 16 novembre 2025

Teatro TRAM, ore 18.00

REGINE SORELLE

con Titti Nuzzolese

scritto e diretto da Mirko Di Martino

Maria Antonietta e Maria Carolina d’Asburgo: le figlie di Maria Teresa d’Austria, le due mogli del re di Francia Luigi XVI e del re di Napoli Ferdinando di Borbone. Due regine, due mogli, due figlie. Ma forse, soprattutto, due sorelle. Da piccole, Antonietta e Carolina erano fortemente legate l’una all’altra, ma vennero ben presto divise dal corso della storia e dalle necessità della politica. Il loro destino regale le attendeva giovanissime. Vissero da protagoniste inconsapevoli durante uno dei periodi più cruenti e importanti della storia, ma subirono la violenza della Rivoluzione Francese e la forza di Napoleone Bonaparte: Maria Antonietta venne ghigliottinata in piazza a Parigi al cospetto di una folla che l’aveva prima amata e poi odiata; Maria Carolina morì vecchia e sola lontana da Napoli, la città che aveva imparato ad amare.

Da ottobre a dicembre 2025

in date e luoghi da confermare

Eventi a ingresso gratuito

LO CUNTO DE LI CUNTI

L’ERUZIONE DEL VESUVIO DEL 79 D.C.

IL DELITTO GESUALDO

LE POESIE DI EDUARDO

I PALAZZI DEGLI SPIRITI

LA MORTE DI ELEONORA

LE NOVELLE NAPOLETANE DI BOCCACCIO

STORIE DEL SAN CARLO

DE CURTIS RACCONTA TOTO’

VITA DI EDUARDO SCARPETTA

***

info e prenotazioni

whatsapp 342 1785 930

email tram.biglietteria@gmail.com

TRAM Teatro Ricerca Arte Musica

diretto da Mirko Di Martino

via Port’Alba 30 Napoli

www.teatrotram.it