’O juorno ‘e San Michele al Teatro Immacolata

Nel prossimo weekend, al Vomero in scena «’O juorno ‘e San Michele» di Elvio Porta,

ispirato all’eccidio di Pontelandolfo e Casalduni del 1861

Dal 9 all’11 maggio a Napoli, al Teatro Immacolata, la Compagnia di Antonino porterà in

scena «’O juorno ‘e San Michele», il lavoro di Elvio Porta ispirato all’eccidio di

Pontelandolfo e Casalduni del 14 agosto 1861. Le vicende si svolgono in un immaginario

borgo di Terra di Lavoro dove i popolani si oppongono alle truppe del neonato Regno

d’Italia, sostenute dai notabili locali di fede liberale che vedono nei soldati un’ala protettiva

sotto la quale all’occorrenza ripararsi. Gli uomini del Regio Esercito ricorrono alla giustizia

sommaria per terrorizzare gli abitanti dei borghi e delle campagne e dissuaderli dal

proposito di offrire sostegno a chi si ribella ai Savoia ma nel duro scontro che ha luogo, si

sollevano le veementi proteste del parroco don Luigi che – nell’intento di risparmiare

ulteriori lutti e rovine – invita ciascuno a fare un passo indietro, appellandosi al senso di

umanità che alberga nel cuore di ogni uomo. Verso la fine della rappresentazione,

giungono le notizie della rappresaglia consumatasi a Pontelandolfo e Casalduni ad opera

del colonnello Pier Eleonoro Negri e del maggiore Carlo Melegari.

Le scene sono intervallate da suggestivi canti, con testi e musiche di Angelo Manna, e

l’azione si svolge anche in platea, tra il pubblico.

La compagnia teatrale prende il nome dall’attore e regista Antonino Laudacina che ne

coordina l’attività e ne cura l’organizzazione. Nei suoi venticinque anni di attività, ha

portato in scena – tra le altre – opere dei De Filippo, Viviani, Scarpetta, aggiudicandosi

importanti riconoscimenti con la rappresentazione di Anna dei Miracoli di William Gibson.

Attento ai bisogni delle persone più svantaggiate, l’ensemble filodrammatico ha

collaborato con gruppi parrocchiali per raccogliere fondi da destinare agli indigenti e con

alcune serate di beneficenza, ha finanziato la realizzazione di un pozzo d’acqua in

Uganda, aderendo così al lodevole Progetto Antonio Marino che ha come motto: “perché

nessun bambino al mondo deve soffrire la sete”.

Gli spettacoli si terranno al Teatro Immacolata al Vomero, in via Francesco Nuvolo n. 9 (i

gradini dell’Immacolata), nelle giornate di venerdì e di sabato alle ore 20:30, invece

domenica lo spettacolo avrà inizio alle ore 17:30.