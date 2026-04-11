Opera Rock su Caravaggio al Teatro Acacia

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Domenica 12 aprile 2026 alle ore 19:00 il Teatro Acacia andrà in scena per un evento imperdibile: Michelangelo da Caravaggio – A Rebel Rock Musical. È la prima, attesissima data nel capoluogo partenopeo di un progetto che nel 2025 ha conquistato pubblico e critica, raccogliendo applausi e prestigiosi riconoscimenti in tutta Italia. Un’opera intensa e contemporanea che fonde musica rock, teatro e arti visive per raccontare il genio inquieto e rivoluzionario di Michelangelo Merisi da Caravaggio, restituendone tutta la forza espressiva, le ombre e la straordinaria modernità.

Napoli, città profondamente legata al genio di Michelangelo Merisi e custode di alcune delle sue opere più intense, accoglie per la prima volta uno spettacolo che ne racconta l’anima ribelle, la forza drammatica e la passione viscerale. Un incontro atteso, quasi inevitabile, tra l’artista che ha rivoluzionato la pittura e una

città che da sempre ne comprende la potenza espressiva.

CARAVAGGIO – A REBEL ROCK MUSICAL è uno spettacolo intenso e contemporaneo che celebra la sua arte e la sua instancabile ricerca della Luce. In scena prende vita la storia travolgente di Michelangelo Merisi, artista impetuoso e anticonformista che sfida la Roma del Seicento tra intrighi, passioni e contrasti, mentre la sua pittura rompe ogni schema e sconvolge il potere. Le sue opere mostrano il divino nella realtà degli ultimi, portando la strada nella pittura sacra e rivelando una verità scomoda e potente. Due atti, 10 performers e una rock band dal vivo danno forma a un’esperienza immersiva dove teatro, musica e movimento si fondono in un linguaggio moderno e coinvolgente.

La produzione è firmata Golden Ticket Company, con libretto e regia di Fulvio Crivello e Fabrizio Rizzolo.

Le musiche, in stile rock progressive, uniscono energia e melodia in una partitura dal forte impatto emotivo.

Nel ruolo di Caravaggio, Jacopo Siccardi.

Il buio è la regola, la luce è l’eccezione.

Una serata intensa e fuori dagli schemi, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio potente tra arte, musica e ribellione.

Non perdete l’occasione di assistere a uno spettacolo unico: Michelangelo da Caravaggio – A Rebel Rock Musical vi aspetta per un’esperienza teatrale travolgente e indimenticabile.

L’evento si svolgerà domenica 12 aprile 2026 alle ore 19:00 presso il Teatro Acacia, in Via Raffaele Tarantino, 10 – Napoli. I biglietti sono acquistabili su Vivaticket -Ticketone – Etes