Ospiti a Sorpresa con Lino Barbieri

Ospiti a Sorpresa è uno spettacolo di satira politica e di costume di circa due ore, in cui lo spettatore viene piacevolmente travolto dall’irriverente, Lino Barbieri.

Lo spettacolo andrà in scena dal 16 novembre al Teatro Vittorio Alfieri di Marano di Napoli e proseguirà in altre città.

Esilaranti sono i personaggi, inventati dallo stesso attore: La Signora Calamità, che si discolpa dalle accuse che l’umanità le fa, ogni volta che si presenta. L’ipocondriaco, un uomo che dinanzi ad una vetrina di una farmacia, si incanta per cotanta bellezza. Il Barbone che racconta come mai si ritrova per la strada.

Poi grazie a dei Ledwall ad alta definizione, avremo in scena come una sorta di ologramma, personaggi della politica e dello spettacolo, imitati ed interpretati dallo stesso Barbieri, che verranno appunto proiettati come fossero sul palco e facessero parte integrante dello spettacolo.

Ad impreziosire lo show 4 ballerine dirette da Marilù Cavallo ed Emanuela Conte e la partecipazione di Cinzia De Martino che in diverse occasioni farà da spalla a Lino.



Lino Barbieri, nasce a S. Antimo in provincia di Napoli nel ’67. Sin da piccolo mostra attitudini artistiche, al punto che, inizia ad esibirsi all’età di 13 anni, nelle feste di matrimoni e comunioni. A 17 anni, invece, è la volta delle piazze, su tutto il territorio campano e regioni limitrofe. A soli 22 anni, c’è il suo debutto nazionale sulle reti rai in e da li comincia un’inarrestabile avventura. Nel frattempo entra in banca, dalla quale si dimette, dopo appena 55 giorni. La voglia ed il desiderio di fare spettacolo, prevalgono, su tutto. E’ stata una delle rivelazioni di “Stasera mi butto”, la trasmissione della Rai che verso l’inizio degli anni ’90 lanciò una nuova generazione di imitatori che ancora imperversano sugli schermi delle tv di tutta Italia. Ha partecipato a trasmissioni di successo, quali “Il Bagaglino”, “Ricomincio da due”, “Stasera mi butto”, “Festival di Sanscemo”, “Torte in faccia”, “Tintarella di luna”, “Eccezziunale veramente” e tante altre… Lo ricordiamo per le parodie di Diego Armando Maradona, Riccardo Cocciante, Pino Daniele, Paolo Limiti ect. Insomma, un artista con la “A” maiuscola.

Lo spettacolo è stato scritto da Lino Barbieri e Lello Marangio.

Le coreografie sono di Marilù Cavallo ed Emanuela Conte.

Le musiche di Antonio Fierro.

La post produzione di Nello Pennino.

Il trucco di Ilaria Soricelli.

Date:

Teatro Alfieri di Marano di Napoli – 16 novembre, 11 gennaio, 8 febbraio – 15 marzo, 5 aprile.

Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba (CN) – 17 febbraio