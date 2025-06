Parte oggi il Campania Teatro Festival

- pubblicità -

Torna il Campania Teatro Festival, pronto a dare il via alla sua diciottesima edizione, la nona diretta da Ruggero Cappuccio.

Dal 13 giugno al 13 luglio la rassegna multidisciplinare, realizzata con il sostegno concreto della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano, ritrova la sua collocazione estiva e soprattutto le sue tradizionali sezioni (Internazionale, Prosa Nazionale, Progetti Speciali, Cinema, Musica, SportOpera, Letteratura, Mostre e Osservatorio).

Un’offerta ricca di appuntamenti da non perdere, con più di 150 eventi programmati in 31 giorni, con 70 debutti assoluti. Una vera festa del teatro, unica in Italia, che si avvale anche di un contributo annuo del Ministero della Cultura ed è parte rilevante della rete Italia Festival e dell’EFA (European Festival Association).

“Battiti per la pace” è lo slogan di questa edizione, a testimonianza del ruolo sociale che l’arte può e deve esercitare, veicolando le giuste pulsazioni emotive e l’ossigeno vitale per ogni democrazia. Un’aria nuova, non solo drammaturgica, che si potrà respirare in 8 teatri napoletani (Mercadante, Nuovo, Sala Assoli, Sannazaro,Trianon, Politeama, Galleria Toledo e Teder), in 5 spazi di Palazzo Reale (Teatro di Corte, Cortile delle Carrozze, Cortile d’Onore, Giardino Romantico e Biblioteca), ma anche nella Villa Campolieto di Ercolano, al Fiordo di Furore (Sa), nel teatro Verdi e nella Sala Pasolini di Salerno, nel Centro Sociale Colonna e nei Bipiani di Ponticelli, nel teatro dell’Istituto Colosimo e nella Chiesa di Donnaregina Vecchia a Napoli, nella località di Foresta a Tora e Picilli (Ce), nel teatri Mulino Pacifico e Comunale di Benevento, nel Parco Urbano Pinetamare di Castelvolturno (Ce), nel Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Sa).

Anche quest’anno il Maestro Mimmo Paladino donerà al Festival la sua arte e l’immagine grafica della rassegna.

La biglietteria è attiva dal 23 maggio. I biglietti, che costano da 5 a 8 euro, sono acquistabili sul sito ufficiale, al botteghino del Festival presso palazzo Zapata a Napoli negli orari di ufficio e, se ancora disponibili, presso il luogo dell’evento a partire da un’ora prima dello spettacolo. Ticket ridotto a 5 euro per gli under 30 e gli over 65. I possessori della CartaEffe Feltrinelli e Campania Artecard potranno usufruire della stessa agevolazione (massimo 2 biglietti per evento), così come gli iscritti all’Institut Français Napoli, al Goethe-Institut Neapel e all’Instituto Cervantes di Napoli. L’ingresso gratuito è riservato ai diversamente abili con accompagnatore e ai pensionati titolari di assegno sociale. Le modalità della richiesta e della successiva conferma sono consultabili su campaniateatrofestival.it.

Ad accompagnare questa edizione del Festival c’è la mediapartnerhip con RAI Radio Televisione Italiana, gli storici partner ANM e EAV, gli sponsor Alilauro – Volaviamare, Capri e Lavazza che parteciperà al Festival con due giorni di eventi.

Nel segno della continuità sarà anche l’anima green della rassegna e la virtuosa e sempre proficua sinergia con le Università e con Eunic, la rete degli istituti di cultura nazionali dell’Unione Europea.