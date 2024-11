Peppe Iodice apre la stagione del Teatro Cilea

Il prestigioso Teatro Cilea di Napoli – con la direzione artistica di Lello Arena – annuncia l’inizio della nuova stagione teatrale che avrà il suo battesimo il 7 – fino al 10 novembre 2024 – con lo spettacolo di Peppe Iodice, “So’ Pep! The Last Nights”.

Questo spettacolo rappresenta un momento imperdibile per gli amanti del teatro e della comicità, promettendo di regalare risate e riflessioni al pubblico partenopeo. Dopo dieci stagioni di repliche di grande successo in tutta Italia, Peppe Iodice torna a Napoli a grande richiesta con una versione rinnovata del suo spettacolo, “So’ Pep… sempre di più”. Scritto insieme a Marco Critelli e Francesco Burzo, e diretto da Francesco Mastandrea, questo show si propone di affrontare le sfide e le complessità del mondo contemporaneo attraverso la lente dell’ironia e della comicità. “Dopo un periodo estremamente complesso, caratterizzato da eventi drammatici come guerre, pandemie e crisi economiche, ci siamo chiesti come poter utilizzare il teatro come uno spazio di liberazione”, afferma il regista Francesco Mastandrea. “Abbiamo deciso di condividere con il pubblico le nostre riflessioni e la visione comica della realtà che ha reso Peppe un beniamino del pubblico. La versione aggiornata di questo spettacolo è più attuale, irriverente e sincera che mai, e ci avvicina sempre di più all’essenza di Peppe Iodice, sia come uomo che come artista. Insieme al pubblico, daremo vita a una terapia di gruppo, svelando i nostri segreti senza filtri. Tanto, alla fine, ‘resta fra di noi!’” Il Teatro Cilea, punto fermo del teatro made in Napoli, e della cultura napoletana, continuerà a sorprendere il suo pubblico con una programmazione ricca di spettacoli che rappresentano il meglio della scena teatrale partenopea e italiana. Non mancheranno eventi musicali esclusivi, pensati per conquistare ogni spettatore e per rendere ogni serata un’esperienza unica. La stagione teatrale del Teatro Cilea si preannuncia così come un viaggio emozionante e coinvolgente, e non c’è modo migliore di iniziare questo percorso che con Peppe Iodice e il suo inconfondibile talento per uno spettacolo che promette non solo di far ridere, ma anche di far riflettere su temi attuali e universali.

Prevendita singolo spettacolo di Peppe Iodice: clicca qui

Gio. 07 Nov. Platea euro 25 – galleria euro 23 inizio ore 21

Ven. 08 Nov. Platea euro 30 – galleria euro 25 inizio ore 21

Sab. 09 Nov. Platea euro 30 – galleria euro 25 inizio ore 21

Dom. 10 Nov. Platea euro 30 – galleria euro 25 inizio ore 18

In programma anche: Serena Autieri (dal 14 novembre), Massimiliano Gallo (dal 21 novembre), Vincenzo De Lucia (dal 5 dicembre), Biagio Izzo (dall’11 dicembre), Benedetto Casillo (dal 30 gennaio), Carlo Buccirosso (dal 13 febbraio), concerto degli Avion Travel (dal 20 febbraio), Maurizio Casagrande (dal 6 marzo), Ghiri Gori – I Ragazzi della Cilea Academy (dal 10 aprile), Paolo Caiazzo (dal 24 aprile).

Info botteghino del teatro dal lunedì al sabato h 10:00 – 13:30 / 16:30 – 20:00.