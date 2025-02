Piccoli segreti di famiglia con Ciro Ceruti al Teatro Cilea

- pubblicità -

Dal 5 al 9 febbraio sarà di scena al Teatro Cilea del Vomero lo spettacolo “Piccoli Segreti di Famiglia” diretto e interpretato dal commediografo e attore Ciro Ceruti. Lo spettacolo, scritto da Ceruti con la collaborazione di Ciro Villano, fa parte del programma dell’abbonamento Quadrifoglio ha registrato a poche ore dal suo annuncio il tutto esaurito e per questo la direzione ha aggiunto un nuovo turno per la domenica sera alle ore 21.30 mentre il sabato è previsto un doppio spettacolo.

In scena con Ceruti ci sono: Giovanni Allocca, Paco De Rosa, Floriana De Martino , Enzo Attanasio, Laura Borrelli, Serena Caputo e Luca Ceruti.

<< Sta accadendo qualcosa di straordinario a Napoli – commenta Ceruti – la gente sta finalmente tornando a teatro con grande entusiasmo. La notizia del sold out al Cilea, dopo le innumerevoli repliche di altre commedie che sto portando in giro per i teatri, conferma questo dato per cui le persone stanno nuovamente riempendo le sale preferendo gli spettacoli dal vivo al divano e alla tv e questa è una bella notizia per tutti noi teatranti>>.

Note dell’autore

La storia da raccontare è semplice e, al tempo stesso, complicata: la monotona esistenza di due musicisti falliti: Ciro e Gianni , viene bruscamente interrotta dall’arrivo di una ragazza alquanto bizzarra e col pallino del suicidio e da uno strano individuo che indaga sulla scomparsa di suo figlio. Piccoli segreti è la classica commedia tutta da ridere: colpi di scena esilaranti rendono questo testo unico nel suo genere…Provare per credere. La commedia racconta la vita di anime opposte tra situazioni esilaranti fino a toccare la follia, dove l’ipocrisia e il cinismo la fanno da padrona. La loro convivenza è scandita da continui battibecchi causati dalle loro differenze. Ma quello che si evidenzia è soprattutto che oramai la realtà spesso è totalmente diversa a quello che si è creduto fino ad oggi. Il mondo sta cambiando e in modo estremante repentino.