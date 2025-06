Pillole di Teatro a cura dell’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema

- pubblicità -

Sette spettacoli, in scena dal 21 giugno al 28 settembre, tra Napoli e Pompei compongono “Pillole di Teatro” rassegna teatrale e cinematografica a cura dell’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema, in collaborazione con la Talentum Production di Marcello Radano e il Teatro Instabile Napoli diretto da Gianni Sallustro. Gli spettacoli andranno in scena al Teatro Instabile Napoli e al teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei.

“Con “Pillole di Teatro” – dichiara Gianni Sallustro, direttore artistico della rassegna – vogliamo sottolineare l’importanza del teatro e del cinema come nutrimento dell’anima, cura per la mente, stimolo emotivo ed intellettuale. Le pillole di Teatro alludono al potere rigenerante dell’arte e della cultura, specialmente in tempi difficili come oggi. Con la rassegna vogliamo festeggiare anche il successo della nostra scuola che, oltre a formare degli ottimi allievi, quest’anno ha prodotto tantissimi spettacoli teatrali e film, ricevendo numerosi riconoscimenti”.

Sabato 21 dalle 10.30 al Tin – Teatro Instabile Napoli aprono la rassegna tre cortometraggi diretti da Gianni Sallustro: “Di nuovo … io”, “Con gli occhi del cuore”, “Non siamo soli”. Si tratta di tre lavori in cui i giovani attori dell’Accademia hanno la possibilità di confrontarsi con la recitazione cinematografica ampliando così il loro bagaglio tecnico.

Venerdì 4 Luglio alle 20.00 e sabato 5 Luglio alle 17.30 il Tin – Teatro Instabile Napoli accoglie il pluripremiato “Le felicissime peripezie amorose di Pullecenella Citrullo” scritto e diretto da Gianni Sallustro. Un felice, dinoccolato, camaleontico ed esilarante Pulcinella ama Colombina, ma la giovane confessa al promesso sposo di aver concesso la mano anche a Vincenzo Carnevale. Colombina, avendo scoperto di essere una semplice pedina nelle mani di due contendenti, decide di vendicarsi e, aiutata dalla “sciantosa” Assuntina, fa innamorare di sé l’ignaro Pulcinella. Ma delle due provocanti donzelle si innamora anche il “Guappo” Gennarino Cataclisma che, avendo in Pulcinella un rivale, decide di ucciderlo. Fingendosi morto Pulcinella convince Gennarino di essere stato ucciso con il solo sguardo. Di qui una serie di vicissitudini che evidenziano i ritmi vertiginosi del testo come nella migliore tradizione con protagonista Pulcinella.

La rassegna si sposta poi a Pompei, al teatro Di Costanzo-Mattiello dove domenica 13 luglio alle 20.00 va in scena “Miseria e nobiltà” di Eduardo Scarpetta per la regia di Gianni Sallustro. A Napoli, il nobile Eugenio è innamorato di Gemma, una ballerina. Per ottenere il consenso del padre di lei, Eugenio, chiede allo scrivano Felice Sciosciammocca e ai suoi amici poveri di fingersi i suoi nobili parenti. Ne nascono situazioni comiche e malintesi, fino a quando la verità viene a galla. Alla fine tutto si risolve positivamente, con il lieto fine per gli innamorati. È una satira sociale che mette in ridicolo le finzioni della nobiltà e le apparenze.

Sabato 19 Luglio alle 20.00 sarà la volta di “Le pillole d’Ercole” di Hennequin e Bilhaud per la regia di Gianni Sallustro. Lo spettacolo va in scena al teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei. Il dottor Raffaele Passalacqua, un medico tranquillo e rispettabile, assume una pillola afrodisiaca inventata dal cugino scienziato. L’effetto è immediato: si scatena in una notte di follie con una sua paziente, moglie di un mafioso siciliano. Le cose si complicano quando arriva il marito siciliano tradito, il generale Adolf ed altri personaggi come la canzonettista Clotilde. Equivoci, situazioni comiche, fraintendimenti e bugie sono gli ingredienti di questa farsa tipica della Belle Époque, basata su ritmo frenetico e umorismo piccante.

Conclusione della rassegna affidata a “Io non dimentico” scritto e diretto da Gianni Sallustro che si terrà domenica 28 settembre alle 18.30 al Teatro Instabile Napoli. “Io non dimentico” è un percorso intensamente analitico che intreccia teatro, narrazione e ricerca storica del Terzo Reich. Diviso in tre blocchi drammatici, lo spettacolo è viaggio teatrale tra storia e memoria. Sono tre i protagonisti raccontati nel testo: Adolf Hitler, Claus Schenk von Stauffenberg, Heinrich Himmler. Attraverso il racconto delle loro vite si evidenziano gli orrori della seconda guerra mondiale e di come fu importante il ruolo di Napoli che, durante le famose Quattro giornate si riscattò dal nazifascismo. Lo spettacolo è dedicato a coloro che hanno subito l’orrore del nazismo, e a chiunque, nel silenzio della Storia, è stato annientato in nome del potere assoluto e dell’ignoranza colpevole, affinché la memoria diventi consapevolezza e la consapevolezza, resistenza.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito solo con inviti e fino ad esaurimento posti

Per info: 3383015465

Ulteriori info sulla Rassegna

Costumi: Costantino Lombardo

Scenografie: Sacs, Radano

Luci e Audio: Valentino Ruotolo Service

Trucco: Gina Bifulco

Parrucco: Michela Ambrosio

Segretaria di produzione: Ida Sallustro

Ottimizzazione e grafica: Marcello Radano

Assistenti alla regia: Francesca Fusaro, Claudia Fusaro

Ufficio Stampa: Roberta D’Agostino