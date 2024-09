Poche Storie con Gea Martire al Binario Rosa di Pietrarsa

- pubblicità -

Binario Rosa, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, per domenica 15 settembre 2024 alle ore 20.30, vede come protagonista Gea Martire con lo spettacolo “POCHE STORIE (ma buone” con Lello Ferraro (Voce e Chitarra).

L’evento è stato realizzato grazie al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa che contribuisce, insieme con la Fondazione FS Italiane, alla valorizzazione delle realtà locali e alla promozione della cultura a livello nazionale,

“Poche Storie” di Gea Martire è uno spettacolo che invita il pubblico a riflettere sulla complessità delle relazioni umane attraverso una narrazione intima e coinvolgente. Attraverso un mix sapiente di monologhi e dialoghi, l’opera esplora temi di amore, perdita e identità, creando un’atmosfera di profonda empatia e connessione. La regia e la performance incisiva trasportano gli spettatori in un viaggio emotivo che rimane impresso nella mente e nel cuore, dimostrando che anche le piccole storie possono avere un grande impatto. Un’opera da non perdere per chi ama il teatro che parla direttamente all’anima.

I prossimi appuntamenti

28 Settembre 2024

Medea

con Gina Perna

(con musiche dal vivo di Matteo Canonico)

La kermesse organizzata dall’associazione culturale M&N’s, con la direzione artistica di Nicola Le Donne, sarà un viaggio unico e personale, un’occasione per riflettere su tematiche attuali e universali attraverso la lente dell’esperienza e della sensibilità femminile. “Binario Rosa” non è solo teatro, ma anche un’occasione per valorizzare il talento e la creatività delle donne. Un modo per dare risalto alle loro voci e alle loro storie, spesso relegate ai margini. Un’iniziativa che si inserisce in un contesto sociale e culturale in cui la lotta per l’uguaglianza di genere è ancora più che mai attuale.

Gli spettacoli si terranno nell’Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Biglietti disponibili su prenotazione via WhatsApp al numero 3792377322 e via mail all’indirizzo info@mens-lab.it.