Premio Serra-Campi Flegrei. Finale il 5 ottobre

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Emigrazione, femminicidio, guerra, i mali dell’anima e l’identità nell’era digitale. Sono i temi condivisi durante le audizioni del 6°Premio “Serra-Campi Flegrei” alla vocazione teatrale nell’arte del monologo, patrocinato dal Comune di Napoli; dieci i finalisti, selezionati dalla giuria composta da Roberto Azzurro, Edgardo Bellini, Mario Cangiano, Conni Celotto, Salvatore Felaco, Luisa Guarro, Sara Missaglia e Anita Mosca tra una cinquantina di partecipanti, professionisti e allievi delle principali Accademie del Paese che lunedì 5 ottobre, dalle 21:00 si contenderanno al Teatro Serra, a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316, un premio da 500€ per ciascuna delle classi di concorso Autrici/Autori e Attrici/Attori ed il Premio Speciale: un posto nel cartellone dello spazio romano “Artemia”. Info: 347.8051793.

Asticella ancora alzata

“Le audizioni di quest’anno, hanno ulteriormente alzato l’asticella di un progetto nato per valorizzare nuovi talenti; la partecipazione è stata intensa e qualitativamente elevata, contribuendo a rendere sempre più il Premio un evento importante di incontro, confronto e valorizzazione del teatro contemporaneo” dicono i direttori artistici Pietro Tammaro e Mauro Palumbo.

I finalisti: sezione attori

Accedono alla finale Attori Charlotte Anna Barbera con “Te la faccio breve. Hai presente l’opossum?” storia di molestie, Vincenzo De Matteo autore di “A me nun me piace parlà” confessioni sul rapporto con gli altri, Martina De Paola con “Il risveglio” di Franca Rame e Dario Fo e Antonella De Falco con “Ero un’attrice” denuncia sulle violenze nel mondo dello spettacolo scritto da Simona Pace, in concorso come autrice. Finale Autori anche per i racconti semi-biografici sul male di vivere “La mela” di Diego Bressan e “Presenza cronica” di Sara Paesano.

Interpreti e drammaturghi

Parteciperanno come interpreti e drammaturghi Paolo Blasio e la sua commedia drammatica “Cenere” dedicata all’incidente di Marcinelle, Riccardo Minafra con “Il campione di nascondino” tragica vicenda di provincia e Manila Tunesi che in “Ho fame” racconta la bulimia.

Menzioni speciali

Menzioni Speciali a Giulia Sarti per il suo visionario “Appunti da ricovero”, Valeria Torre per “L’amica della protagonista” intelligente critica alla discriminazione estetica femminile nello spettacolo, Giuseppe Romano per la credibilità del suo “Il giovane Nietzsche”, Angelo Cataldo per l’universale messaggio sulla guerra di “All’una e mezza”, Tatiana Bermúdez testimone dello sradicamento dell’identità migrante con “Lo show deve continuare”. Menzioni ai testi “Lui era mio padre” di Gerardo Petrosino sul rapporto tra memoria privata e responsabilità storica e “Caty” storia sul femminicidio e l’ambiguità culturale nella violenza di genere di Laura Laterza.

Infine, Menzione Speciale a Laura Antonini per l’interpretazione rigorosa e matura di un brano tratto dal libro “Il nemico. Una favola contro la guerra” di Davide Calì e Serge Bloch.

Teatro Serra: Via Diocleziano n.316 (80125) Napoli

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793